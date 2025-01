“Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún”, escribió Jimena Barón el pasado 15 de diciembre en sus redes sociales, cuando anunció su embarazo junto a su pareja Matías Palleiro y su hijo Momo.

De esta forma, desde ese momento, la actriz comparte con sus seguidores cómo evoluciona su pancita. Desde sus vídeos cocinando para las fiestas, hasta los momentos grabados en los que le contó a sus seres queridos de la feliz noticia y sus vacaciones con su pequeño adolescente y Matías Palleiro.

Las fotos con las que Jimena Barón anunció su embarazo.

El crecimiento del embarazo de Jimena Barón y los “problemas” que atraviesa

Así, Jimena Barón fue compartiendo el crecimiento de su panza y todas las adversidades que va atravesando durante el embarazo. Cuando contó que estaba esperando su segundo hijo, la cantante ya llevaba, aproximadamente, tres meses con la noticia, y al mostrar sus primera fotos, con un top nude, un pantalón suelto y envuelta en los brazos de Palleiro, presentó su pequeña panza.

Más adelante, junto a sus seres queridos, posó en Navidad junto a sus familiares y amigos y mostró que su panza ya estaba más crecida. Con un suéter de hilo y un top natural debajo, mostró su embarazo, que sobresalía de su jean mostrando el crecimiento de su “pollito”; como le dice ella.

Jimena Barón en Navidad.

Ahora, desde la playa se mostró con su malla enteriza total black que marca su hermosa silueta, dejando ver que dentro está “el pibe”, como también le gusta llamar, de forma graciosa, al hermano de Momo, aunque todavía no conozca el género del mismo.

No obstante, también confesó los problemas de embarazada que está atravesando. Desde sus historias de Instagram, compartió videos contando que debido al crecimiento de su panza, la ropa ya no le entra como antes, y se las debe ingeniar para sentirse cómoda, doblando las prendas o adaptándolas de alguna forma para que la comodidad sea lo principal.

“Se me está complicando con el tema de la ropa”, le confesó la cantante a los usuarios, además de añadir que va a “caer” en las compras de “ropa maternal”, porque con la que está dentro de su vestidor ya empieza a sentir incomodidad. Además, compartió otros detalles de su cuerpo, así como hace cada noche cuando muestra que se cuida su panza con una crema adaptada para su situación.

De esta forma, Jimena también reveló que compara sus piernas con una molleja, por más raro que suene, es un comentario justo del humor de ella. “Se me hace como una capa de molleja en el cuerpo”, expresó, pero agregó que no lo ve necesariamente como algo malo: “No me quejo, me siento barbara y me veo bien, pero tengo una textura medio mollejona. En mi mente digo que mi cuerpo acumula la grasa para el bebito y con eso me conformo”. A su vez, también compartió un video de sus uñas mucho más optimista y sostuvo que las tiene “increíbles, largas, fuertes y duras”.

Por otro lado, para ella estar embarazada no es un obstáculo, ya que continúa haciendo las mismas actividades de siempre, como pilates, algo que compartió con sus seguidores con una foto en ropa deportiva donde deja ver su tierna pancita, que no deja de crecer.

Por su parte, a la actriz se la ve más feliz que nunca, mostrando su día a día y disfrutando junto a su pareja, Matías Palleiro, su hijo Momo y su “pollito”, a quien tendrá en brazos en algunos meses.

VFT