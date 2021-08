Bo Derek y John Corbett se casaron en secreto

Bo Dereck y John Corbett han decidido pasar por el altar. La pareja de actores, que hace más de 20 años que están juntos, han decidido dar este paso y se han casado en secreto seis meses atrás.

La belleza rubia de los 80 y el galán de "Sex and The City" decidieron guardar el secreto hasta ahora, momento en que John decidió revelar la noticia en el programa The Talk, donde promocionaba su papel de Grady Bello en la comedia Rebel.

“Alrededor de Navidad, Bo y yo nos casamos” reveló mientras mostraba su alianza de casado. “No queríamos que el 2020 fuera ese año que se odia al recordarlo, queríamos sacar algo positivo de él” comentó el actor quien detalló que la noticia la sabían familiares y algunos amigos de la pareja.



Este no es el primer matrimonio de Bo Derek, quien estuvo casada con John Derek quien falleció a causa de un infarto en 1998. Al momento de conocer a Cobertt, la actriz aseguraba que nunca hubiera imaginado en volver a enamorarse de esta manera. “Me hace reír todo el tiempo. Está lleno de vida y alegría. Me atrajo entonces y lo sigue haciendo. Nos tomamos las cosas con calma, día a día, y lo seguimos haciendo” aseguró.

Bo Dereck y John Corbett: una pareja de lo más atractiva

Era el año 1979 cuando Bo Derek apareció corriendo por la playa en la película "10", que la catapultaría a la fama mundial ya que explotaba al máximo la belleza natural de la actriz. La joven pronto comenzó a despegar y formó parte de "Tarzán, el hombre mono" (1981), "Bolero" (1984) y "Los fantasmas no pueden… hacerlo" (1989). A sus 64 años, la artista sigue siendo una de las más bellas de su generación y actualmente se involucra en causas humanitarias y de protección de animales.

John Corbett, por su parte, es principalmente reconocido por "Sex and The City", la serie e donde interpretó a Aidan Shaw, el exprometido de Carrie Bradshow. Además por la comida "Mi gran boda griega" y su secuela, así como también "A todos los chicos de los que me enamoré". Ahora el actor será parte del reboot que se está rodando de la serie y que supone el regreso de las famosas amigas.

VO