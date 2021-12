Brenda Asnicar lanzó su nueva canción con indirectas para Duki y Emilia Mernes

Instagram

Brenda Asnicar estrenó “Repeat”, su nueva canción, donde aparentemente le lanza algunas indirectas a Duki, su expareja con quien la relación termino de mala manera. De hecho, el cantante, actualmente está en pareja con Emilia Mernes.

En la letra de su nuevo sencillo, Brenda Asnicar canta “yo puedo cantar y puedo rapear, aunque algunos crean que soy tonta”, donde estaría haciendo referencia a que ese es el pensamiento de Duki que hace trap.

“No me puede borrar, aunque lo intente, nunca me va a olvidar”, esa es otra de las frases que canta en “Repeat”, dando a entender que Duki no podría olvidarla, a pesar de estar actualmente con Emilia Mernes.

Más allá de las apreciaciones que se dieron a conocer con respecto a la canción de Brenda Asnicar, fue la mismísima artista, la que decidió tomar el toro por las astas utilizando su cuenta personal de Twitter para desmentir todo tipo de intencionalidad de enviarle un mensaje oculto a su expareja en su nueva canción.

Brenda Asnicar con Duki

“Chiquis dejen de flashearla, les deseo mis mejores augurios a todas las nuevas parejas, en especial a la mía. #Nadiepasadeestaesquina”, fueron las palabras de Brenda Asnicar que acompañó la publicación una una foto de su novio de espaldas, sin remera y montando a caballo.

Aparentemente, la cantante ya habría superado su ruptura con el Duki y al igual que él, ella también está apostando nuevamente al amor. ¿Quién será el hombre que conquistó el corazón de Brenda Asnicar?

La publicación de Brenda Asnicar