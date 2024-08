María Vázquez, una figura indiscutible del mundo de la moda, fue la invitada estelar en +CARAS, el programa de CARAS TV, donde junto a Héctor Maugeri habló de todo: sus treinta años junto a Adolfo Cambiaso, su carrera como modelo y, en especial, su inolvidable encuentro con Mick Jagger, del cual reveló toda la verdad.

María comenzó su carrera profesional en las pasarelas, consolidándose como una de las top models de los años 90. Audaz y seductora, en la actualidad deja su huella en la moda al lanzar su propia empresa, imponiendo su estilo en cada prenda y accesorio. Además, es madre de tres hijos y ha compartido treinta años de vida con el célebre campeón mundial de polo, Adolfo Cambiaso.

María Vázquez contó los entretelones de su entrevista con Mick Jagger

Aunque decidió enfocarse en su familia para acompañar a Cambiaso, nunca descuidó su carrera. Su participación en el icónico programa El Rayo la acercó aún más al público, y como conductora, se ganó un lugar en la televisión nacional. Fue en esa faceta que, a los 27 años, María tuvo la inolvidable experiencia de entrevistar a Mick Jagger, líder de “The Rolling Stones”, una de las bandas más emblemáticas de la historia de la música.

María Vázquez en +CARAS

Durante la entrevista con Maugeri, la icónica modelo reveló detalles del encuentro con el mítico músico y confesó que inicialmente no quería realizar la nota, ya que el atentado a las Torres Gemelas acababa de ocurrir y le tenía un terror profundo a volar. “Esa nota fue en Nueva York y yo no quería viajar por nada del mundo. Agradezco enormemente que me hayan cuasi obligado. Finalmente fui acompañada de mi mejor amigo. Fue una de las tantas experiencias maravillosas que tuvimos haciendo ese programa que era divino”, rememoró en el living de +CARAS.

Mick Jagger

Cuando Héctor Maugeri le preguntó si Mick Jagger intentó seducirla, María reveló que, al finalizar la entrevista, el líder de la legendaria banda de rock la invitó a una fiesta, a lo que ella respondió con un rotundo no. “Debo ser de las pocas personas que le dijo que no a una invitación de Mick Jagger”, expresó con una sonrisa.

