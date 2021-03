Britney Spears se reunió con sus hijos y mostró lo grandes que están

A pesar de la batalla legal que mantiene con su padre, Jamie Spears, por la curaduría que mantiene hace más de una década, Britney Spears siempre encuentra algún momento para celebrar los pocos detalles que la hacen sonreír y sus hijos son un claro reflejo de eso.

La princesa del pop compartió en sus redes una imagen en donde se la ve reunida con sus dos hijos, Sean y Jayden Federlinede 15 y 14 años respectivamente.

"Es una locura cómo pasa el tiempo ... ¡¡¡Mis hijos son tan grandes ahora !!!! Lo sé...lo sé... es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido", comenzó Spears en el extenso texto que acompañó la publicación en donde se la ve en medio de los adolescentes con una gran sonrisa.

"Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien!!!! No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente... Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivinen qué .... ¡¡¡Finalmente me dejan publicarlo!!!", relató Britney quien subió al posteo dos imágenes, una con una edición de nubes que ella misma realizó y la versión original de la misma.



"Ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar ... Oh, mierda, supongo que las mamás geniales no hacen eso ... Ok, solo leeré un libro", cerró con humor.

Sam Asghari, el novio de Britney Spears, rompió el silencio y disparó contra el padre de la cantante

En medio del furor que generó el lanzamiento del documental “Framing Britney Spears”, y luego de que sus fans volvieran a lanzar con fuerza la consigna #FreeBritney, Sam Asghari, el novio de Britney Spears, rompió el silencio y por primera vez criticó al padre de la cantante, Jamie Spears, por “tratar de controlar” su relación con la estrella.

El modelo y deportista compartió en Instagram stories un contundente texto en donde aseguró: “Es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos. En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total”, el expresó en su contundente mensaje.

Pese a que salen desde 2016, Sam nunca se ha expresado sobre la situación judicial que mantiene Britney con su progenitor, quien tiene su tutela y controla su dinero desde hace más de 12 años cuando la diva tuvo un colapso nervioso por el asedio mediático que estaba viviendo. Sin embargo, en esta oportunidad, el galán decidió decir lo suyo.