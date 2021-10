Ahora es Dignity: Calu Rivero cambió su nombre en el DNI

Dignity en español es dignidad o solemnidad, dos palabras tan extremas pero similares y que hoy se convirtieron, oficialmente, en el nombre de Calu Rivero.

La actriz, compartió orgullosa en Instagram, una foto de su documento donde se lee solo la firma en la que se ve escrito su nuevo nombre: Dignity.

Calu Rivero ahora es Dignity en el DNI.

Calu había apodado el Dignity en 2019 cuando en sus perfiles de redes, notas y presentaciones en vivo, dejo de llamarse Calu para hacerse llamar Dignity que, según la actriz, era el nombre con el que mejor se percibía.

El cambio, que hoy ya es legal, comenzó luego de que la joven terminara su relación con el músico y cantante Joaquín Vitola, ex de Flor Torrente. "Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llamame Dignity", escribió sobre su nueva identidad que hoy muestra con orgullo en su DNI.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa, apuestan al amor después de 13 años separados

Tras 13 años de estar separados, Calu Rivero y Aíto de la Rúa habrían retomado su relación y se dejaron ver en Punta del Este.

Esta historia de amor data de 2008, si bien la pareja se distanció en buenos términos y nunca más fueron vistos juntos, hoy vuelven a estar en boca de todo el mundo. El reencuentro en la ciudad costera uruguaya trajo mucho más consigo de lo que imaginaban.

Rivero y Aíto de la Rúa, apuestan al amor tras 13 años separados.

Calu se mudó en 2020 a Uruguay junto con su ahora ex pareja, el documentalista ruso Andrey Manirko, pero la relación tuvo punto final el pasado mes de febrero. Poco tiempo después, volvería a entablar comunicación con su amor de la juventud.

Los rumores comenzaron a correr después de que la revista Hola los fotografiara caminando por la playa. Además, Calu Rivero compartió una foto en sus redes sociales donde se la ve en “La Colorada”, la chacra del hijo de Fernando de la Rúa ubicada en el partido de Rocha.