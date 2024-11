El cambio de zapatos de Susana Giménez en vivo que no se tenía que ver pero no pasó desapercibido

Pasó el domingo y dejó consigo nuevas repercusiones. Es que desde la vuelta de Susana Giménez a la televisión, cada finalización del fin de semana está lleno de novedades e icónicas escenas que dan que hablar. Por supuesto, que el último programa que se emitió no fue la excepción y la diva se volvió el centro de comentarios en las redes sociales, puntualmente por una escena que incluye un cambio de look y la muestra de un momento que no debía salir en vivo.

El video viral de Susana Giménez por su look

Con su vuelta a la televisión, Susana Giménez da que hablar cada domingo. Generalmente, esto ocurre por las diversas perlitas en vivo que ocurren con la diva. Desde errores de producción hasta sus reacciones son algunos de los momentos que tienen gran eco en las redes sociales. Ahora, ocurrió por la transmisión en vivo de un momento que no debía salir en pantalla, pero eso ocurrió.

El ciclo comenzó después de las 22 hs, con una Susana radiante con un look pink, con un vestido manga larga, corto midi, con detalles de pliegues en la zona del abdomen y falda. Combinado con zapatos taco altos color fucsia. Pero desde el primer momento, la diva se mostró incómoda con el calzado y el cambio que realizó es un hecho.

Debido a que hay secciones del ciclo grabados y otros en vivo, se pudo observar que el ingreso lo hizo luciendo estos primeros zapatos, ya al momento de presentar al Kun Aguero, su primer entrevistado de la noche, ya el calzado era otro: color nude con detalles de brillos y tacos más bajos. El resto del ciclo lució estos últimos.

Por supuesto que este cambio no pasó desapercibido para la audiencia, y menos para los usuarios de Twitter, que compartieron el momento que la conductora fue protagonista del intercambio. Se trata de un clip en la que se la puede observar en la sección Mi pareja puede, donde los famosos compiten por una suma de dinero.

Fue en ese momento que Susana realizó el cambio de calzado. La particularidad es que se observó ante cámara como una asistente se coloca debajo de la mesa de la escenografía y reemplaza los zapatos incómodos por los cómodos. El tema es que esto no debía salir ante cámara y así fue.

Esta escena se suma al resto que expone a la producción del ciclo sobre los cuidados que faltan para que el vivo no tenga este tipo de perlitas. La misma conductora, con un tono humorístico, se queja en vivo sobre este tipo de aspectos.