La inesperada reacción de Susana Giménez cuando Nico Occhiato dijo que Flor Jazmin salía con mujeres

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña fueron invitados al living de Susana Giménez, donde compartieron cómo empezó su romance y sorprendieron a la diva con una revelación inesperada sobre su historia de amor.

La pareja hizo público su romance a finales de 2023, poco después de que Flor Jazmín terminara su relación con Agustín Franzoni. Mientras tanto, Occhiato no había confirmado ninguna relación oficial tras su ruptura con Flor Vigna. Desde que se conocieron, ambos mantuvieron una relación laboral que, con el tiempo, se transformó en algo más personal y afectivo.

Durante la entrevista, Susana, curiosa, les preguntó sobre el inicio de su romance y cómo se conocieron. “¿Y estaban libres ustedes dos?”, consultó. Fue entonces cuando Nico, sin pensarlo demasiado, respondió: “Ella salía con chicas, Su”. Inmediatamente, notó la reacción de la conductora.

“¡Mirá la cara, la cara!”, exclamó entre risas el creador de Luzu TV, mientras Flor acotó con soltura: “Susana, en la vida hay que probar, vos viste cómo es esto”. Desconcertada, Susana contestó: “No, está bien. Me quedé muda”, claramente sorprendida por el giro de la conversación.

La reacción de Susana Giménez cuando Flor Jazmín le contó que tuvo novias mujeres.

Occhiato volvió a insistir: “Ella estaba de novia con una chica cuando la conocí”. A lo que la diva, aún en shock, respondió: “Ah... Qué moderna. Yo estoy out totalmente. Me sorprende toda esa cosa”.

La charla se desarrolló con Susana reflexionando sobre los términos que la desconciertan en la actualidad: “Desde que me fui hay palabras nuevas, yo no entiendo nada. Viene Luisito Cella y me dice 'random', 'spin off' o 'shippeo'. Es como un idioma nuevo, rarísimo”.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en el living de Susana Giménez.

Sin perder el hilo, Susana quiso saber más sobre las relaciones previas de Flor: “¿Y qué le dijiste a tu chica?”, preguntó curiosa. Flor explicó: “Yo salía con mujeres y estaba muy enojada con los hombres cuando nos conocimos en 2019. Después de dos años, me volví a cruzar de vereda. Estaba en pareja con un amigo mío, pero me separé cuando comenzó a nacer esta situación y me enamoré”.

Finalmente, Nico aclaró que su relación surgió tras años de trabajar juntos: “Todo fue después de trabajar juntos durante cinco años”, explicó. “Yo le vi pasar, novias, novios y laburamos juntos”, completó el conductor de Nadie dice nada .