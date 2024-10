Susana Giménez es la figura invitada de esta semana en +Caras y este jueves fue la protagonista de una entrevista única y exclusiva junto a Héctor Maugeri. Durante la entrevista, hicieron un repaso por su carrera profesional, sus parejas y su exitosa llegada al público.

La exitosa carrera de Susana comenzó a mediados de los años 60. Si bien la diva se graduó de maestra de enseñanza primaria, nunca ejerció su profesión. Claramente, la vida le preparó otros caminos para recorrer.

Empezó en el mundo del modelaje debido a problemas económicos. Con poco más de 20 años, su figura, su altura de 1,70 metros y un rostro privilegiado la ayudaron a destacarse.

Susana Giménez y Héctor Maugeri

“¿Disfrutaste de esa etapa de modelo o lo hacías por plata?”, fue la pregunta con la que Héctor Maugeri abrió el tema. “Sí, me encantaba”, confesó y explicó: “Empecé por dinero, lógico. Vivía con Mercedes y alquilé un departamento gracias al modelaje”.

El primer matrimonio de Susana Giménez

Susana, con tan solo 17 años, se casó con Mario Sarrabayrouse y con él tuvo a su única hija, Mercedes. Sin embargo, el matrimonio duró poco tiempo y se separaron rápidamente. “Estuvimos casi tres años y medio casados. Me casé y me di cuenta de que me tenía que separar”, confesó la diva en el living de Héctor Maugeri.

En esa sintonía, Susana Giménez reveló: “El padre de Mercedes no me pasaba plata ni para la mamadera”. Además, demostrando que su historia laboral empezó desde muy joven y con independencia, comentó que nadie la ayudó y que tampoco quiso depender de nadie. “Ojalá hubiese tenido a alguien que me apoyara. Pero no, no fue el caso”, cerró la gran diva argentina.

