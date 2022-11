Camila Homs confiesa su peor error como pareja de Rodrigo De Paul: "Soy un poco tóxica"

Luego de su separación con Rodrigo De Paul, Camila Homs decidió emprender un nuevo camino en su vida. Regresó a la Argentina e hizo borrón y cuenta nueva. Volvió a creer en sus capacidades como modelo y su talento por la pastelería, al punto de que ahora es el nuevo rostro del programa Cucinare.

Por este motivo, la rubia otorgó una entrevista a Socios del Espectáculo, en donde sostuvo un intenso mano a mano con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En este sentido, Camila Homs confesó que ella como pareja es muy posesiva y que lo que es de ella no es de más nadie. Para la modelo la exclusividad es esencial.

Camila confesó que es muy tóxica.

“Dijiste que cuando estabas con una persona 'no le perdías pisada, que lo que era tuyo es tuyo'…”, consultó Lussich. “Sí, soy súper posesiva. Si esto es mío, es mío. No lo toques, no lo mires. No nada”, expresó tajantemente Homs. Sobre su relación con Rodrigo De Paul, le preguntaron si fue pirata, a lo que ella respondió que estaba segura que no, puesto que ella siempre estaba muy pendiente de las cosas que él hacía.

La conversación se tornó más tensa cuando Rodrigo Lussich redobló su apuesta y le aseguró a Camila Homs que en su actitud había un poco de toxicidad. Sin embargo, al principio la mediática lo negó, alegando que había una delgada línea entre los celos y la toxicidad, no obstante, luego asumió que sí tenía un grave problema a la hora de confiar en sus parejas: “Y, la verdad, soy un poco tóxica”, afirmó.