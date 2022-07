Camila Homs habló con Dario Barassi de Rodrigo de Paul: "No me la compliques"

Camila Homs habló con Dario Barassi de Rodrigo de Paul. Con notable incomodidad, la modelo no pudo esquivar el tema que la tiene como protagonista a ella y el futbolista.

En la el programa de hoy de 100 Argentinos dicen, Dario Barassi le preguntó, sin filtro: "Cami, ¿no podemos hablar del tema así me lo saco de encima de una vez?" y ella respondió. "No, no se puede hablar".

Entre risas, el conductor aseguró: "No quiero que Rodrigo no vaya al mundial. Ponemos nosotros la plata, ¿cuánto falta? Hacemos una vaquita entre todos". "No me compliques", fue la respuesta de la modelo.

Camila Homs se refirió por primera vez a lo que siente por Rodrigo De Paul: "Lo quiero"

En los últimos días, tomó fuerza el rumor de que peligra la participación de Rodrigo De Paul en el mundial de Qatar si es que no resuelve la situación legal que inició con su expareja y madre de sus hijos, Camila Homs.

Faltaba la versión de Camila Homs al respecto y en diálogo con "Socios del Espectáculo", la modelo reveló: "Lo quiero, es el padre de mis hijos y nunca desearía ni le quisiera hacer daño ni dejaría que deje de hacer algo que sé que sueña con eso". De esa forma confesó que tiene sentimientos hacia el futbolista y que no es su intención perjudicar su participación en el mundial.

El que también se metió en la polémica separación de Camila y De Paul fue el papá de la modelo, quien aseguró: "Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotudo, pero no es mal chico. Nunca le voy a desear el mal, me hizo enojar la otra vuelta, pero ya pasó, todo bien".

Al escuchar las palabras de su padre, Camila Homs sentenció: "Cualquier padre, yo creo que cuando ve que un hijo no está pasando un buen momento por culpa de otra persona, se la agarra con esa persona. Pero como siempre digo, yo hablo por mí, por mis dichos, por mis hechos y no por lo que pueda llegar a decir mi entorno más cercano como es mi papá".