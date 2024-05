Camilo Echeverry y Evaluna Montaner están esperando su segundo hijo Amaranto, que prontó se unirá a la familia.

La pareja dio la feliz noticia hace algunos meses, cuando presentaron su nueva canción, tal como hicieron con la pequeña Índigo, que ya tiene dos años.

A pesar de que Camilo y Evaluna mantienen en la más absoluta reserva su intimidad familiar, los artistas comparten cómo evoluciona la pancita de la cantante y cómo viven esta feliz etapa.

Camilo mostró cómo crece la panza de Evaluna

Por el día de la madre, Camilo público una foto inédita de Evaluna en la que se la ve con el outfit que utiliza en el videoclip de la nueva canción del colombiano, llamada “Amor de Extranjeros”.

En este post, la cantante utiliza un conjunto color rosa con algunas zonas de encaje que deja ver su panza de casi 7 meses, debajo de la foto Camilo le agregó la descripción:

“De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas. No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago. ¡Feliz día de las madres pulga! Eres mi regalo del creador. Te amo.”

Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna comparten constantemente su emoción por la llegada de un nuevo integrante a la familia, y a sus fanáticos les encantan estas fotos.

L.V