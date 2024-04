Evaluna Montaner y Camilo Echeverry están viviendo un momento muy feliz como pareja en el marco de su segundo embarazo. La familia espera a Amarando, quien se unirá a Índigo para completar al clan.

A semanas de haber anunciado la llegada de su segundo hijo, Evaluna y Camilo celebraron el segundo cumpleaños de su primogénita, que ahora espera con mucha ansiedad la llegada de Amaranto. El 6 de abril fue una fecha especial para la familia, quienes decidieron compartir con sus seguidores algunas postales de Índigo, aunque han mantenido su deseo de preservar su intimidad.

En un emotivo post en Instagram, la pareja expresó: "Dos años aprendiendo de la mejor maestra", acompañado de imágenes donde Índigo derrocha ternura.

Evaluna Montaner y Camilo esperan a Amaranto con mucha emoción

"Cuando escuchamos el corazón de Amaranto, era tan fuerte y tan rítmico, que Índigo gritó 'Caballoooo'. Somos cuatro", recordó Camilo durante una entrevista, relatando la emoción de su hija menor por la llegada de su hermanito.

Sin embargo, más allá de los momentos de felicidad, Camilo reveló en una reciente entrevista los desafíos que enfrentan como figuras públicas. El cantante colombiano compartió detalles del "pacto" que hizo con Evaluna para proteger su bienestar emocional durante el anuncio del segundo embarazo.

"Le dije que íbamos a hacer el anuncio y que no leeríamos los comentarios. Sabía que la gente nos iba a tirar piedras por que se llama así", comentó Camilo sobre las críticas recibidas por el nombre Amaranto. Ante el escrutinio público, la pareja decidió blindarse emocionalmente y enfocarse en su familia.

"Está todo bien, pero yo necesito cuidar mi interior. Las veces que he dejado que esos tomates me peguen en la cara, he perdido muchos días de paz. Eso no te lo devuelve nadie", reflexionó Camilo.

Cuántos hijos quieren tener Evaluna Montaner y Camilo

Hace unos días comenzó a circular un video que llamó la atención de los fans. En dicho clip, grabado hace algunos meses, Evaluna revela cuántos hijos le gustaría tener con Camilo: siete en total, cinco biológicos y dos por adopción.

Esta declaración ha generado aún más emoción entre los seguidores, quienes celebran la visión de familia numerosa de Evaluna y Camilo.

