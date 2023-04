Camilo y Evaluna celebraron el primer cumpleaños de Índigo: "Queremos ser como tu"

Índigo, la primera hija de Camilo y Evaluna Montaner, cumplió su primer añito de vida y como no podía ser de otra forma, la familia se reunió para celebrar a la pequeña que se robó el corazón de todos los que la rodean.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, Camilo y Evaluna compartieron un video compilado de diferentes momentos que vivieron junto a Índigo desde su nacimiento hasta el día de su cumpleaños y en off estaba la voz de su papá regalándole unas bellas palabras de amor.

Camilo y Evaluna festejando el cumple de Índigo.

"Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza", relató el intérprete de "Vida de Rico".

Con respecto a lo que aspiran a ser como padres, el cantautor expresó: "No te podemos prometer que sea así para siempre, porque si algo no queremos ser, es de esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia, no. Nosotros queremos que sientas lo que sea que tu tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos correntazos de emoción tan tuyos cuando aprietas tus puñitos y todos tus dientes juntos como queriendo hacernos saber que no quieres que los momentos se terminen nunca".

La promesa de Camilo y Evaluna para su hija

"Lo que sí te prometemos es que vamos a estar a tu lado, sintiendo contigo. Ya sé por qué es que no vas a recordar nada de esto cuando crezcas, es porque estás tan ocupada exprimiendo la vida aquí y ahora, que no te queda tiempo para guardar memorias para volver a visitarlas en el futuro", aseguró Camilo.

"Yo quisiera ir por ahí como tu Índigo, sin pasado, sin noción del futuro, queremos ser como tu cada día, feliz cumpleaños Índigo", terminó Camilo con una tierna postal de la colorida torta de cumpleaños que hubo en la celebración.