La denuncia de Viviana Canosa en Comodoro Py tiene a muchos hablando del tema, y son los periodistas quienes lo analizan. Entre los acusados, sus editoriales y su accionar frente a la justicia, la conductora se volvió el centro de atención de las noticias mediáticas. El pasado lunes, ratificó su primera declaración, y se la vio acompañada por su abogado, y otros dos que pertenecerían a testigos y acusados de la misma causa. Sin embargo, hubo un detalle que alertó a Mauro Szeta, quien es uno de los que más analiza la problemática.

Viviana Canosa, Mauro Szeta

Viviana Canosa en Comodoro Py: El detalle que alertó a Mauro Szeta

El lunes 21 de abril, por la mañana, Viviana Canosa ratificó su denuncia por trata de personas, en Comodoro Py. Según se supo, estuvo declarando al menos tres horas y la propia periodista dio algunos detalles de lo que contó. "Siguen diciendo que no tenemos ni pruebas ni fuerzas. No doy ni un paso atrás. Claramente, el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque afecta a muchísimos intereses, no es negocio hablar de esto ni denunciarlo", sentenció. De esta manera, aseguró que sumó nombres a la lista de acusados y aclaró que no va a dar detalles públicamente sobre la causa.

Viviana Canosa

Ante este suceso, Mauro Szeta decidió hacer un análisis en vivo sobre cómo viene progresando todo y dio sus impresiones. Él es uno de los periodistas más internalizados con la noticia, por su especialización en policiales y relevancia en la actualidad de la televisión. Si bien destacó varios puntos que los medios de comunicación confundieron, también admitió que hay un detalle alarmante que no le gustó de cómo se va llevando a cabo la causa.

En primer lugar, explicó que la periodista no estaba obligada a llevar pruebas, ya que eso debía buscarlo la Fiscalía. Sin embargo, agregó: "No tiene la mayoría de los requisitos, tiene alguna indicación de dos o tres lugares donde ocurren los hechos que describe". Pero el dato que más le alertó fue al leer la denuncia, y al ver que Carlos Stornelli no le había repreguntado algunas cosas claves. “Imagino que sí la habrán repreguntado porque si no habla mal de la justicia”, cerró el periodista.

Esto posicionó en un lugar endeble a Viviana Canosa, quien es acusada por varios de mentir respecto a su denuncia y a las pruebas que tiene. Por su parte, Mauro Szeta es de los periodistas más escuchados en el ámbito de policiales, y no duda en analizar todos los pasos que se van dando en esta causa que tiene conmocionado a todos. La periodista aseguró que no volverá a referirse públicamente a detalles, para mantener su atención en realizar los pasos a seguir.

A.E