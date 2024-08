Cande Ruggeri revela todos los secretos de su faceta como empresaria

Candela Ruggeri sueña en grande y nada la detiene. “Este año me dediqué mucho a mi marca personal, “Ruggeri Bags”, que hacemos con mis hermanas hace mucho tiempo", reveló la influencer en diálogo con CARAS.

"Como fui mamá hace dos años -mi hija Vita tiene un año y medio- dije: tenemos que hacer una línea maternal, paternal canchera, diferente. Y lanzamos una línea que nos fue muy bien. Fue un quiebre en la marca y ahora lanzamos otra para llevar al bebé cuando son un poquito más grandes", agregó Cande sobre su faceta empresarial.

Ruggeri habló de sus proyectos como empresaria.

También estoy por lanzar algunas marcas mías a futuro, porque siempre soñé con tener mi firma de maquillaje y de skin care”, contó Ruggeri.

Respecto a ciertas propuestas de trabajo que recibió en este último tiempo, la influencer, madre y empresaria, a la vez que admitió: “Me dijeron muchas veces de hacer streaming pero sentí que mi bebita era muy chiquita y dejé a un costado esa parte mía de la tele. Este año me estoy dedicando también mucho a las redes y a las marcas porque me encanta subir tutoriales de video y de ropa. Y es algo que quiero seguir haciendo siempre”.

La influencer y su bebita, Vita.

Conectada con el amor más grande que llegó a su vida, ese que “nadie te puede explicar hasta que no lo atravesás”, Candela celebra el crecimiento de Vita sin romantizar el nuevo rol.

“Idealicé demasiado la maternidad. Y eso que tengo un círculo muy lindo de mi mamá, hermana y amigas que todas fueron madres, pero no pensé que era tanto", se sinceró Ruggeri.

Cande también se refirió a su mirada actual de la maternidad.

"Yo empecé a trabajar de los 15 años como modelo y no paré nunca. Pero cuando tenés un bebito, todo depende de él, tu vida cambia rotundamente, para mejor. Ese amor que solo entendés cuando nace tu hijo... pero también extrañas un poco esa parte tuya de no tener hijos, llegar a las 4 de la mañana y que no importe”, expresó la modelo a corazón abierto.

Ruggeri también afirmó que su mamá Nancy es su ejemplo y que lo predica con Vita. Y que por estos días otro de sus grandes proyectos es construirse su propia casa.