Antonela Roccuzzo además de ser la mujer de Lionel Messi, tiene su carrera como modelo e influencer. Con más de 40 millones de seguidores, es una creadora de contenido de moda, fitness y el cuidado de la piel.

Antonela Roccuzzo, una influencer con todas las letras

Antonela trabaja con marcas reconocidas internacionalmente y sus looks siempre son protagonistas en sus redes sociales. Al llevar una vida sana con mucho entrenamiento, la modelo combina la moda con la vida fitness y lo demuestra en los grandes outfits que utiliza para hacer sus ejercicios o ir al gimnasio.

La mujer de Lionel Messi también utiliza sus redes sociales para compartir momentos familiares, donde también se destaca con sus vestimentas al igual que su marido campeón del mundo.

Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi con looks muy cancheros y modernos

El look fitness que lució Antonela Roccuzzo

Normalmente, Antonela muestra los outfits que elige para su día a día. Esta vez, la modelo compartió su look monocromático que va muy bien con su estilo tan marcado en la moda.

La mujer de Lionel Messi posó muy sensualmente con un fondo que combinaba con el color elegido para su outfit, sin dudas Antonela está en todos los detalles.

La modelo lució un top azul marino oscuro y, en conjunto, unas calzas ajustadas del mismo color. Para completar el look, Antonela Roccuzzo eligió unas zapatillas, con un poco de plataforma, para hacer deporte y estar cómoda a la vez.

El look monocromático deportivo de Antonela Roccuzzo

Cada vez que la mujer del capitán de la selección argentina realiza una publicación, la misma no tarda en viralizarse. Este posteo de Antonela no fue la excepción y los seguidores de la modelo enloquecieron con su look elegido del día. Roccuzzo recibió un montón de comentarios en su posteo, "La reina", "Bomba", "Acá los que no le damos like es por respeto al capi", haciendo referencia a Lionel Messi.

Sin dudas, Antonela Roccuzzo apuesta por los looks cancheros, modernos y cómodos para sus días en Miami. Además de estar divina, utiliza conjuntos que le permiten realizar sus actividades junto a sus hijos, Thiago, Ciro y Mateo, con mucha comodidad.

C.S.