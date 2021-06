Cande Tinelli se hizo un cambio de look inspirado en Cruella 

Luego del estreno de la nueva película de Disney, Cruella, el estilo de cabello que nos remonta al look de la villana de 101 dálmatas, se puso muy de moda. Los más audaces se animaron a teñirse su cabello de dos colores, rubio y morocho, de distintas maneras.

Candelaria Tinelli fue un paso más allá y apostó a un look mucho más jugado inspirado en el personaje de la película que protagoniza Emma Stone.

La hija de Marcelo Tinelli, que es morocha, se tiñó la parte de delante de su cabellera, especialmente su flequillo recto super tupido, de color rubio. Super contenta con el resultado, compartió algunas fotos en Instagram junto a su amigo, el peluquero Leo Leiva, que le hizo el cambio de imagen. Así, Cande se mostró super segura de sí misma posando de manera canchera.

En el pie de foto sentenció “Cruella” junto a un emoticón de un zorrino, en referencia a la villana.

Cande Tinelli la más buscada en redes sociales

La hija de Marcelo Tinelli, quien mantiene una fuerte actividad en redes sociales, atraviesa un momento delicado y de preocupación por la salud de su mamá, Soledad Aquino.

Hace unos días compartió un contundente mensaje. “Nadie conoce mi verdadero yo. No saben cuál película es mi preferida, o la canción que escucho cuando siento que no puedo más”, dice el mensaje que compartió Lelé en su historia de Instagram.

”Nadie sabe cuántas veces lloro sola en mi cuarto. Nadie sabe cuántas veces perdí las esperanzas. Nadie sabe los horrorosos pensamientos que pasan por mi cabeza cuando estoy triste”, escribió la cantante.

Y agregó: “Nadie sabe qué es lo que me hace seguir, cuando no quiero continuar. Nadie vivió las cosas que yo viví. Todos tenemos nuestra historia. No juzgues si no sabés mi historia. No juzgues si no me conocés. Yo solo sé mi pasado y lo que me tocó vivir. ‘Sé lo que es ser fuerte, y lo que es ser frágil’, dijo Oscar Wilde. Yo, y nadie más que yo”, citando al reconocido escritor.

FF