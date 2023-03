Cande Tinelli reabrió su Twitter y se despachó contra quienes la critican: "Aunque sea grasa"

Luego de su paso por "LAM", donde dijo sin pelos en la lengua lo que pensaba de Guillermina Valdés, Cande Tinelli decidió no callarse más y opinar libremente sobre los temas relacionadosa su familia, lo que generó mucha polémica.

Pero lejos de arrepentirse de sus dichos, Cande Tinelli va por más y decidió reabrir su cuenta de Twitter donde empezó a atender a los haters que la critican. "Hay que sentarse ahi y después bancarse que medio pais hable de uno y de lo que decis", expresó la cantante.

Cande Tinelli en "LAM".

"Aunque sea grasa, estoy", agregó con respecto a su disponibilidad para formar parte del panel de angelitas. De esa forma le tiró un palito a su mamá, Soledad Aquino, quien expresó su hija es demasiado delicada para estar en un programa tan "grasa" como ese.

"Hace mucho no uso esto. Me doy un poco de miedo", confesó Cande Tinelli tras su vuelta a la red social del pajarito. Evidentemente, no tiene ninguna intención de inhibirse al momento de responder cuando se refieren a su persona o se tocan temas que afectan a su familia.

Las publicaciones de Cande Tinelli.

Cande Tinelli chicaneó a Guillermina Valdés tras la confirmación del romance con el jugador de Boca

Luego de que salieran a la luz las imágenes que confirmarían que Guillermina Valdés tiene un romance con Javi García, jugador de Boca, Cande Tinelli la chicaneó desde su cuenta personal de Instagram.

"Ay que tonta soy, yo pensé que estaba en shock por lo que dije en 'LAM'", escribió la hija de Marcelo Tinelli junto a una captura de la noticia del que sería el nuevo amor de la expareja de su padre.