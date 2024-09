Marina Calabró y Rolando Barbano se habían separado hace algunos meses, pero decidieron apostar nuevamente al amor y se fueron juntos a Brasil. El Ejército de LAM fue el responsable de hacer virales las imágenes de los periodistas a los besos en las playas del país vecino.

Tras regresar al país, la periodista esquivó el tema rotundamente sin responder a las preguntas de un móvil que la interceptó. No obstante, Marina Calabró decidió romper el silencio en LAM y contar cómo sigue su relación amorosa con Rolando Barbano.

Marina Calabro y Rolando Barbano

Marina Calabró confirmó su reconciliación amorosa con Rolando Barbano

La dedicatoria del premio de Marina Calabró hacia Rolando Barbano fue tema en los medios por varias semanas. Este acto de amor llevó a que el vínculo entre los periodistas se termine de romper y tomen rumbos laborales distintos. Ella decidió no continuar en 'Lanata sin filtro', el programa de radio que compartía con Rolando Barbano.

Sin embargo, más allá de estas situaciones que alimentaron el escándalo, parece que la flamante pareja estaría sumida en una reconciliación ya que disfrutaron de unas acarameladas vacaciones en Brasil. Tras regresar al país, Mariana Calabró rompió el silencio y se refirió de su relación afectuosa con el periodista.

En relación a las imágenes que se filtraron de ella y Barbano en la playa capturadas a escondidas por un curioso celular, la periodista dijo "No me van a creer, pero no vi nada. Porque si te vas dos días y te pones a leer. Vi la foto, pero es una foto de re contra mega fan. No estoy ni en pose ni en nada. Esas fotos son un peligro".

Y además continúo diciendo "Esas fotos son tremendas, una del mediodía o dos de la tarde. No estás cuidando la pose viste. No es como cuando estás en el Instagram. Esta foto es a suerte y verdad".

Marina Calabro y Rolando Barbano

Al ser consultada sobre si se encuentra de novia o no con Barbano, Mariana Calabró contestó “Me da gracia tu pregunta. Ustedes vieron las fotos". El notero intentó una respuesta más concreta, por eso insistió: "No es lo mismo estar de novio que andar con alguien". "Tengo 50 años, no ando con gente", concluyó Calabró.

Por último, la periodista habló de la incomodidad de Barbano por la cobertura mediática de su relación: "Uno no se termina de acostumbrar nunca, a pesar de haber laburado toda la vida de esto. Pero estoy feliz”.

Tras su escapada romántica a Brasil, Marina Calabró detalló cómo sigue su relación amorosa con su colega, Rolando Barbano. La periodista se sinceró y detalló que volvió a apostar por el amor.

N.L