Cande Tinelli se realizó un llamativo cambio de look

Cande Tinelli pasó por la peluquería y mostró el nuevo color que eligió para su pelo. "A mano alzada", escribió en una de sus Historias de Instagram mientras mostraba cómo el estilista Leo Leiva le cortaba el cabello.

Cande Tinelli con el estilista Leo Leiva.

El nuevo color de pelo de Cande Tinelli

La hija de Marcelo Tinelli publicó cómo se divirtió con el encargado de cambiarle el look. "Salud por tener salud", dijo Cande Tinelli mientras brindaba con Leo Leiva. Otro de sus posteos decía "Misterio", generando intriga en sus seguidores sobre el resultado de su cambio de look.

Finalmente, publicó en sus redes su cambio definitivo. La influencer eligió el azul para las puntas de su cabellera.

El nuevo look de Cande Tinelli.

Cande Tinelli reveló un problema que la tiene muy angustiada

Cande Tinelli acudió a sus redes y pidió ayuda a sus seguidores para un problema que la tiene preocupada. Además, en una serie de Historias, la hija de Marcelo Tinelli confesó un secreto en consecuencia al inconveniente que vivió.

"¿Por casualidad conocen algún tratamiento para el pelo que saque un poco el volumen? Porque esto que ustedes ven tiene 3 horas de planchita de laburo. No es que esto es así. Y esto ya está totalmente inflado", arrancó la influencer en sus videos. Y luego aclaró: "No quiero hacerme el alisado porque te lo hace m... al pelo. Se los digo ya. No se hagan el alisado. Es pan para hoy, hambre para mañana. A mí me cortajeó todo el pelo el alisado. Por eso tengo muchas extensiones en mi cabeza, no sé si sabían". A la vez, Cande Tinelli escribió: "Pelada estaba". Y, aclaró, que no estaba buscando canje.