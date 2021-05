Cande Vetrano, sobre su paso por Masterchef: "Aprendí a manejar la frustración"

Cande Vetrano dice que con el correr de las semanas descubrió una fortaleza aún mayor de la que creía tener. “Yo soy súper sensible pero el programa me hizo dar cuenta que soy mucho más fuerte de lo que pensaba”, analizó a la distancia la actriz de 29 años.

“Me ha pasado de enojarme pero fue al comienzo porque me lo tomaba muy personal y no entendía. Hoy siento que lo manejo bastante bien. También aprendí a trabajar la frustración y empecé a entender que las críticas son para mejorar y que si te enojas, perdes”, reconoció una de las candidatas más jóvenes de la segunda edición de “MasterChef Celebrity”.

Aunque se trata de un rol novedoso, considerando su historial actoral, a Vetrano no le tembló el pulso. “Cuando me llamaron estaba “casteando” para una serie y fue re loco porque toda mi energía estaba en eso. Pero me empecé a imaginar en el programa y me re motivaba entrar. Las cosas se dieron y ni lo dudé. Además es un aprendizaje enorme en la cocina y como formato tiene algo que saca lo mejor de las personas. También es una vidriera más popular, lo ve gente de todos lados y es muy familiar”, explicó a la vez que augura llegar lejos en la competencia.

Cande Vetrano, una de las favoritas de Masterchef.

“La verdad que sí, me veo ganadora, obvio que si no me viera llegando a la final no lo hubiese agarrado. Soy bastante positiva y todas mis energías van a hacer lo mejor y crecer”, agregó.

Ante un escenario complejo para la industria, la actriz –que lo que más desea es emprender un largo viaje con su novio cuando todo se acomode– logró salir airosa. “Extraño mucho actuar y filmar pero participar del reality me gustó, tener un horario fijo, grabar tres veces por semana, me ayudó mucho a organizarme y también la pandemia me ayudó a encontrar mis hábitos, mis rituales. Levantarme a hacer yoga dos veces por semana, tomarme un jugo, yo nunca había tenido esa vida y me ordenó”.

Cande Vetrano en una nueva faceta de su carrera

Perfeccionista y eterna emprendedora, no suele atarse a ninguna moda y ella misma define sus patrones. “Soy creativa por naturaleza, creo que tiene que ver un poco con mi signo: soy Leo, Luna en Leo y ascendente en Sagitario. ¡Soy todo fuego! Todo lo que tiene que ver con emprender, viajar, la creatividad está ligada con mi esencia. A mí naturalmente siempre me salió salir del lugar de confort y que nunca me guste lo que le gusta a todo el mundo. Me pasa con la moda y en un montón de aspectos, si todos van para un lugar yo voy a tratar de ir por otro, siempre trato de darle una vuelta más. Como una rebeldía también. De repente hay un día que estoy más hippona entonces me visto más cómoda, hay días que quiero estar sexy y me siento una bomba entonces quiero estar más escotada. Tiene mucho que ver con cómo estoy ese día y dejo ser un poco eso”, aseguró quien se considera una esteta nata.

“¡Soy muy insoportable! (risas). En mi casa un poco se puede ver, estoy viendo todo el tiempo qué puedo cambiar, qué puedo poner. Puedo estar hablando con alguien y si hay una luz que me molesta me levanto y la cambio. Me ha pasado de ir a comer a un lugar y la mesa donde estoy no me guste y me tengo que cambiar. Es algo que convive en mí, que me gusta la belleza, no a nivel hegemónico sino la belleza en sí, como me gustan que las cosas sean lindas voy a comprar cosas lindas. Todo lo que me rodea tiene que ver con mi gusto, no me da nada igual. La palabra esteta me define perfecto”, cerró con seguridad.