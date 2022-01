Carla Pandolfi revela todos los detalles de "Inmaduros" la obra que protagoniza junto a Suar y Peretti

Hace casi dos años, Carla Pandolfi fue convocada para una gran aventura artística que se vio postergada por la pandemia. La actriz protagonizaría junto a Diego Peretti y Adrián Suar, la obra “Inmaduros”, que finalmente vio la luz hace unas semanas cuando tuvo su espectacular estreno en El Nacional.

“Teníamos mucha expectativa porque es una obra que estaba pensada para el 2020. En el preestreno nos quedamos muy contentos porque la repercusión de la gente fue muy buena”, le dijo Carla Pandolfi en una entrevista exclusiva con CARAS Digital en donde además recorrió su extensa carrera en el mundo de la actuación.



“Es una obra muy divertida, actual, que interpelan al espectador. Mi personaje es una de las ‘amigas con derecho’ de Alfi, el personaje de Adrián. Viene a plantear un conflicto casi interno, de cómo él debe resolver su vida, algo que tiene que ver con la efectividad del desenlace. Es una obra que habla de la vida moderna, donde la infidelidad y el compromiso está puesto en debate. Estamos súper contentos porque la obra ya funciona muy bien con un elenco de grandes figuras, con Adrián, Diego, Pata Echegoyen, que el público la adora, Jessica Abouchain y Fer Metilli”, relató la actriz.

“Hay algo con ver al teatro lleno que nos hace bien. Buscamos divertir a pesar de la situación que atraviesa ahora”.

“Lo último que había hecho en teatro era la gira con ‘Perfectos desconocidos’ y no sabíamos lo que era una pandemia,ahora creo que la gente tiene un plus, por el estar reunidos todo en cuerpo presente, algo tan raro para todos nosotros en el día a día”, aseguró Pandolfi sobre las vueltas a las salas. “Los teatros son un lugar seguro porque están acondicionados para la época en la que estamos”, agregó.



-¿Cómo fue todo el proceso de armado de la obra teniendo en cuenta el contexto?

-La empezamos a armar en octubre del 2020 sabiendo que la cosa iba a estar más tranquila. Estábamos tranquilos por la dirección de Mauricio Dayub y el asesoramiento artístico de Pablo Codevilla.

Todo este parate permitió bucear un poco más en la obra. Podíamos hablar de la obra en sí, del libro de Juan Vega y Daniel Cúparo, y fue muy lindo trabajar así y aprendí mucho del ritmo de la comedia a nivel comercial, que yo no había tenido la posibilidad de trabajar con estos grosos del humor.

-También la expectativa de ellos dos en escena…

-Pude comprobar que son grandes comediantes, tiene el oído muy entrenado y eso no es fácil. Ver a la gente estallar de risa como sucede no es fácil.

Personajes, series y lo que viene

Carla Pandolfi no sólo centró sus energías en los ensayos para la obra, sino que en diciembre pasado volvió a reunirse con los productores de Underground, con quienes ya trabajó en “Un gallo para Esculapio” serie en donde interpretó a Natalia, y estuvo filmando una nueva producción que verá la luz dentro de poco en Netflix, señal donde la productora de Sebastián Ortega estrenó “El Marginal 4”.



Carla Pandolfi y Ariel Staltari en "Un gallo para Esculapio".

“Es una serie de mucho suspenso, tiene un asesinato que te mantiene al borde de todo, mi personaje es la encargada de buscar al culpable y estuvo buenísimo porque trabajamos con actores de diferentes partes del mundo. Tiene fecha de estreno entre marzo o abril en Netflix”, dijo Carla sobre este nuevo y ambicioso proyecto llamado "Diario de un gigoló".



Junto a su compañero Jesús Castro en "Diario de un gigoló".

“Me encanta trabajar con los chicos de Underground porque ya tenemos una confianza, por este tema de los personajes estables que te permiten agarrar ritmo y eso vale un montón con lo que tenés para aportar”, agregó.

Sobre el trabajo diario de estar con todo un equipo tan firme de fondo, Pandolfi destacó: “Le gente que consume las series, hay una parte que no se ve de toda la producción que está siendo gestionada de una forma tan grande, que vale la pena destacarlo. El objetivo es sacar adelante el rodaje y cuando ya te entendés eso avanza mucho más rápido. Siempre digo que alrededor del actor hay como una cosa, como el ser de luz y no, sos un trabajador más. La profesión es así y nadie se salva solo, a mí me gusta estar en contacto con todos”.

-¿Te genera algún impacto el hecho de que la serie vaya a estrenarse en una plataforma como Netflix?

-No estoy expectante a eso porque por lo general. Con la experiencia de “Un gallo para Esculapio” la gente se sorprendía por la diferencia que había con mi personaje y eso me encanta, que no me reconozcan, que se de ese camuflaje. Cuando trabajé en la segunda temporada de "Violetta" si se dio más eso y la reacción de los más chicos fue muy notorio, la llegada con los chicos.

Ahora voy a estrenar una serie para Disney que se llama “Tierra incógnita” que eso es otra cosa, más suspenso, terror y aventura que también creo va a traer una linda repercusión. Le tengo muchas ganas de que se vea. Tengo una mirada inocente de dejarse sorprender, porque es lo que te lleva a terrenos que no imaginabas.