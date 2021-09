Carmen Barbieri confesó que tuvo un romance con un famoso actor

Mientras entrevistaba a Dady Brieva en su programa "Mañanisima" por Ciudad Magazine, Carmen Barbieri tuvo un sincericio total y reveló con que famocísimo actor tuvo un fugaz romance hace ya varios años atrás. Su confesión dejó a todos perplejos y hasta ella mismo se arrepintió de contarlo a pura risa.

En medio de la entrevista Carmen le reveló a su invitado: "Vos sabías que yo salí con Miguel del Sel en un época hace muchísimo años, a alguno de los tres me tenía que llevar", comenzó diciendo la conductora entre risas. "Hay ahora me arrepiento de haberlo dicho, pero bueno en ese momento estábamos los dos solteros. Fuimos novios", concluyó ante la atenta mirada de Dady que le conteste: "Yo cerraba la puerta del camarín y me ponía tapones en los oídos".

Luego Pía Shaw de Los Ángeles a la Mañana se comunicó con Miguel del Sel por Whats App y el actor le mostró que estaba en plena cirugía de su pierna y no consiguió más información sobre el romance.

Miguel del Sel fue operado de la rodilla y evoluciona favorablemente

El cómico con el que Carmen Barbieri reveló que tuvo un romance fugaz le contó a Pía Shaw que está recién intervenido en su rodilla y se encuentra reposando en Santa Fe. Al actor le pusieron una protesis en la rodilla y le dejaron varios puntos de sutura.

Según informó la periodista de "LAM" tiene para una recuperación de entre 4 y 6 meses para recobrar la movilidad completa de su pierna lastimada.

