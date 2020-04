Carmen Barbieri reveló fuertes detalles sobre la salud de Fede Bal

Federico Bal está luchando con un cáncer de intestino y lo cuenta abiertamente en sus redes sociales. Pero esta semana su madre Carmen Barbieri contó algunos preocupantes detalles de la evolución de la enfermedad de su único hijo.

Barbieri en comunicación con Marcelo Polino en Radio Mitre confesó: “El tratamiento es bastante fuerte, es una quimioterapia con rayos al mismo tiempo. Vivo rezando, pensando en Fede. Viene con dolores, duerme muchísimo, está muy cansado, debilitado. Lo vi por el vidrio hace tres días, que pasa a saludarme, lo vi bien pero con cara de cansado y delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, es un bajón”.

“Sofía lo llevó a hacerse los estudios, lo llevó de las orejas, fueron a los mejores especialistas y saltó que tenía cáncer. Parece ser que lo agarraron a tiempo; ojalá que sea así. Porque el tumor es muy grande, maligno y está muy cerca del recto pero él tiene mucha fe y los médicos me dicen ‘quedese tranquila que le estamos reduciendo el tumor para poder opearlo’. En el 30 por ciento de estos casos se reduce de tal manera que desaparece así que estoy rezando por eso… Está muy dolorido, me dice 'mamá no me siento nada bien'”, concluyó Carmen notablemente angustiada por la evolución y la soledad que enfrenta su hijo.