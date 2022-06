Carmen Barbieri rompió el silencio sobre su supuesta hermana: "La veo parecida"

Es de público conocimiento que Carmen Barbieri tiene una supuesta hermana, se llama Alicia y asegura que es hermana de la conductora de "Mañanísima". La actriz estuvo en "Socios del Espectáculo" y se refirió al tema y fue completamente sincera al expresar cómo lo transita.

Carmen Barbieri se iba a hacer el análisis de ADN junto con Alicia para verificar la veracidad de los dichos de la mujer que asegura ser la hermana de la artista, pero tuvo que suspender todo porque se dio la cuarta dosis de la vacuna contra el Coronavirus, levantó temperatura y por ese motivo debieron posponer el encuentro.

Carmen Barbieri.

La mamá de Fede Bal dejó en evidencia que tiene intenciones de conocerla antes de hacerse el análisis: "El día que nos vamos a hacer el ADN quiero verla antes, se puede hacer el ADN separado o en otros horarios, pero yo quiero verla en el momento". Karina Iavícoli recordó cuando Carmen Barbieri expresó que Alicia seguro fue a su mismo cirujano, por lo que la artista respondió: "Yo me veo parecida, vamos a decir la verdad, mi nariz no es mi nariz".

Con respecto al parecido físico entre ambas, Carmen Barbieri aseguró: "Yo la veo parecida, mi hijo me dice 'no te ilusiones mamá de que vas a tener una hermana, ¿y si después te dicen que no?'. Y bueno, será una amiga". De esa forma dejó en claro que ella cree que puede ser realmente su hermana.

Carmen Barbieri contó la historia de Alicia

Carmen Barbieri relató: "Ella dice que cuando vea mis ojos va a ver la mirada de Alfredo. Le dice Alfredo a mi papá porque lo conoce de chiquita. Le contó a mi abogado que a los siete años lo veía a mi papá en la casa de una modista, amiga de la abuela de ella que la crió diciéndole que era la madre y que después le contó la verdad, que era la abuela".

Como si eso fuera poco, Carmen Barbieri agregó para terminar: "Lo veía siempre, una vez por mes, él le entregaba un sobre con dinero a su abuela. Mi mamá no sabía nada, lo hubiese matado a mi papá".