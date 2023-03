Carmen Barbieri se defendió de una fuerte acusación: "Yo estoy limpia"

Carmen Barbieri es una de las figuras mediáticas más importantes de la farándula argentina. No sólo es talentosa y buena en lo que hace, sino que también genera material con sus contestaciones picantes y sarcásticas. En esta ocasión, recibió una crítica, o una acusación mejor dicho, y no se calló.

Carmen Barbieri y su hijo Fede Bal

En el programa de Viviana Canosa en LN+, Tata Yofré lanzó un ácido comentario sobre la vedette: "Imagino que le darán una platea a nuestra común amiga Carmen Barbieri, que era tan amiga de Faroni, siempre trabajaba con Faroni", acotó el político. En Mañanísima, programa que conduce la blonda, pasaron este fragmento.

Al volver al piso, Carmen no dudó en responderle con dureza: "¿Qué quiso decir, señor, cuando me nombró? 'Es amiga de Faroni', ¿Qué quiso decir de Faroni? Gran productor, gran colega... no soy amiga de Faroni, no me estoy lavando las manos ni nada, no tengo idea de política, no se quién es usted en la política. Me encantaría saber, ¿en tono gracioso lo dijo? ¿Qué quiso decir?".

Carmen Barbieri, Faroni y Nazarena Vélez

Posteriormente, arremetió con crudeza: "Yo estoy re limpia, con todo, no tengo bandera política. ¿Qué quiso decir señor? ¿Por qué no se fija un poco en su vida? ¿Cómo se comporta usted en la vida?". Se notó la incomodidad y furia de la conductora luego de escuchar la acusación que Yofré hizo contra su persona.

En un momento, cuando estaba hablando con un abogado, la conductora aclaró algunas cuestiones y expresó su deseo: "Cuando empieza dice 'nuestra querida Carmen Barbieri'... Yo no tengo nada con ese señor y tampoco tengo nada contra Viviana Canosa. Ya empezó mal hasta el tonito. Yo quisiera que se retracte, que pida disculpas y explicaciones".

NL.