A pesar del mal momento que está viviendo Fede Bal por el escándalo con su exnovia Sofía Aldrey, Carmen Barbieri hace chistes en su programa de las mañanas y lanza comentarios picantes.

Esta mañana, se compartió el audio de una nota que Laurita Fernández, exnovia del actor, le concedió a Socios del Espectáculo. En esta nota, la bailarina hizo un comentario picante acerca del lavarropas que generó la separación. Carmen, al escuchar los dichos de su ex nuera, reaccionó al aire.

Carmen Barbieri en Instagram

Sin embargo, la reacción de la conductora no fue lo que todos esperaban. "Sí, todas las mujeres que Federico amó, yo también. Si él estaba feliz, yo estaba feliz". Luego, aclaró: "Pero Laurita me cae bien ella, como artista, como colega, me parece maravillosa. Además, es muy tierna, muy dulce".

Pero también resaltó un comentario de Laurita sobre que "lo bloqueó". Pampito Perello explicó que se habían bloqueado en su momento, cuando se separaron. A lo que Pochi aclaró: "se sacaron de WhatsApp, como que eliminás el contacto". Entonces, Carmen aprovechó para compartir una intimidad: "Yo se que se comunican, porque cuando estuvo enfermo Fede, le mando un mensajito". Luego, Pampito detalló que ese mensaje fue a través de Instagram.

Fede Bal y Laurita Fernández en Showmatch

Pochi, picante e irónica, comentó que borró el contacto porque "no debe querer tentarse", pero la conductora le frenó el carro y afirmó: "¡No! Está muy enamorada de Peluca". Así, Barbieri dejó en claro que a pesar de no haber tenido una buena relación con la bailarina cuando estaba en pareja con su hijo, hoy en día todo eso quedó atrás y la recuerda con cariño.

