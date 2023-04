Fede Bal y Carmen Barbieri son muy unidos y, cada vez que tienen la oportunidad, lo demuestran. Durante la enfermedad de su hijo, la conductora lo acompañó durante el difícil proceso, así como también lo apoyó en el escándalo con Sofía Aldrey.

El actor de Kinky Boots es parte de “Resto del Mundo”, programa anteriormente conducido por Iván de Pineda y, por ende, está descubriendo distintos lugares de ensueño. Es por eso que uno se imaginaría que su mayor compinche, su madre, esté recibiendo una gran cantidad de regalos de los destinos que Fede Bal visita. Sin embargo, Carmen no tuvo problema en mandarlo al frente y reprochar la actitud de su hijo.

Carmen Barbieri.

Para una nota con Implacables, Carmen lució un vestido muy delicado, con unas flores bordadas. El periodista no pudo evitar preguntar si se trataba de un regalo de su hijo. “¿Esto te lo trajo Fede Bal de los viajes?”, indagó.

Directa y al frente, como es habitual en ella, lanzó: “No, me trajo un imán para la heladera”. Luego, agregó sobre la actitud de Bal y aseguró: “En uno de los primeros viajes le pedí un perfume, y me dijo, ‘mamá esto es uno de los últimos que te traigo’”.

El vestido que lució Carmen Barbieri para su nota en Implacables.

De todas maneras, la conductora remarcó que se trata de un chiste y no guarda rencores con el actor. “No, pero está todo bien, no quiero que gaste, es mucha plata”, expresó. A su vez, reveló que la distancia los une aún más: “Cuando está de viaje hablamos más por Zoom que cuando está acá. A los dos nos pega la distancia”.

Sobre este tipo de relación que tiene con su hijo agregó: “También es cierto que soy un poco hinchapelotas cuando voy a casa, le cocino, le cambio las bebidas del lugar, me peleo con las mucamas de Fede, me odian”, explicando la razón del afianzamiento de su vínculo mientras él está de viaje.

Fede Bal.

Fede Bal y Carmen Barbieri tienen una relación de madre-hijo muy cercana y, con dos personalidades tan marcadas, es de esperar que tengan tanta confianza para bromear con los regalos que el actor le trae a la conductora cada vez que se va de viaje, ya sea un perfume o un imán de heladera.

H.O