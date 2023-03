Luego de la polémica separación de Sofía Aldrey y Fede Bal, tras que se viralizarán los escandalosos chats del actor con sus amantes, Carmen Barbieri, la madre de Bal, sigue sufriendo las secuelas del rompimiento de la pareja.

En el programa Mañanísima, Carmen reveló que es lo más le inquieta respecto a su ex nuera: "Vos no sabés cómo sufrí yo con esta separación porque Sofía era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba, ni hablar en su enfermedad, con su felicidad, con sus tristezas, con la muerte del padre, con todo", expresó.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Y continuó respecto a lo que le gustaría decirle a Sofía Aldrey, sin embargo, aún no encontró el momento adecuado, ya que es todo muy reciente: "Yo le estoy muy agradecida tanto a ella como a su familia. Eso lo digo públicamente, pero las cosas que quisiera decirle en privado se las tengo que decir cara a cara. No puedo mandar nada grabado, ni nada porque, no es que tenga miedo, pero no quisiera que salga al aire mi voz cuando no tengo ganas de que se escuche lo que le voy a decir", aseguró.

Finalmente, Carmen Barbieri, lamentó todo lo que pasó entre su hijo y la marplatense: "Son todas cosas buenas las que tengo para decirla a Sofía porque la quiero. Obvio que amo a mi hijo profundamente, pero sé las cosas buenas y malas que hace. Y no te creas que él está tan genial. Ella no merece ninguna lágrima causada por Federico’’, cerró la conductora.

D.M