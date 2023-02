Recién llegada de Europa con dos de sus hijas, luego de haber buscado vestidos de novia, Nicole Neumann y Manu Urcera se encuentran en medio de todos los preparativos de la boda. En Intrusos revelaron dónde y cuándo se celebrará la unión y que existe la posibilidad de hacer dos festejos.

Según Maite Peñoñori, Nicole Neumann quiere organizar algo similar al festejo de Florencia Peña, está sobre la mesa la posibilidad de realizar dos festejos para que los amigos de ambos puedan asistir; Uno en Buenos Aires y otro en el sur argentino. "Tienen muchas ganas de que sea en el sur, Bariloche, Villa La Angostura o Neuquén", expresó la periodista. Pero por el momento no contrataron a una organizadora de bodas.

Nicole Neumann y Manu Urcera en Punta del Este

Nicole Neumann y Manu Urcera quieren que la celebración de su boda esté ambientada con las mismas vibras que tuvo la propuesta de casamiento. Se trata de una "Onda country, muy indie, muy boho chic... Quieren que vaya por ahí". A su vez, la periodista reveló que la fecha estimativa del gran evento sería alrededor del 8 de diciembre.

La idea de los dos festejos se debe a la lejanía de los amigos más íntimos que ambos quieren invitar. La fiesta en Buenos Aires sería para que los invitados de Neumann puedan disfrutar de la nueva unión, mientras que en la Patagonia tendría el mismo objetivo, pero para los amigos de Urcera.

Nicole Neumann y Manu Urcera durante sus vacaciones

Nicole y Manu cuentan con mucho tiempo de antelación para organizar la boda y ultimar muchos detalles. Lo que si está confirmado es que serán las 3 hijas de la modelo, Indiana, Sienna y Allegra las encargas de llevar los anillos desde la entrada de la iglesia hacia el altar. Sin embargo, todavía se siembran dudas de la participación activa de Indiana en el evento por los rumores de un fuerte distanciamiento entre madre-hija.

Nicole Neumann contó cómo y dónde conoció a Luca Cubero

En conversación con Socios del Espectáculo, la modelo contó cómo y dónde conoció a Luca Cubero, hijo de su ex y Mica Viciconte. "Lo conocí en un acto del colegio de mis hijas", respondió Neumann muy tajante. Y es que Nicole y Fabián Cubero están a punto de cumplir 6 años de separados, pero aun no lograr asentar las paces en su relación como padres de 3 adolescentes en común. Incluso, la modelo no tolera ver a Mica Viciconte teniendo contacto con sus hijas.

Intentando entablar una conversación con Nicole, el note expresó que "A veces los bebés terminan por reunir a la familia", a lo que Neumann respondió que "Que no se la cruzó a Mica Viciconte en el evento escolar" y que no sostuvo a Luca Cubero en brazos.

