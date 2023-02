La escandalosa separación de Fede Bal y Sofia Aldrey sigue dando que hablar, especialmente tras la viralización de polémicos chats con otras mujeres que dan cuenta de infidelidades.

Yanina Latorre reveló en LAM los mensajes explícitos que tenía el actor con distintas chicas, y algunas de ellas son famosas. Antes de que salga a la luz todo, Yanina contó como fue el desenlace de la pareja: "Sofía estuvo hasta el 20 de enero en Carlos Paz hasta que empezó la crisis, quedaron encontrarse en Buenos Aires para ver si la remontaban, pero saltó de todo".

En medio del escándalo, Carmen Barbieri, mamá de Fede decidió romper el silencio y hablar del tema: "Ustedes dicen que yo sabía todo, pero no. La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre", dijo en su programa "Mañanísima".

Luego, la actriz aclaró: "No me meto en su vida privada. Prefiero que hablen los protagonistas... Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi".

"Era una relación de muchos años. Él está triste. Creo que no va a hablar... Yo lo lamento mucho. Yo a ella la quiero mucho. Quiero que sean felices los dos", continuó Carmen un tanto decepcionada.

Y por último, arrojó una contundente frase: "Si no estaban bien hace un tiempo, lo mejor es separarse para no lastimarse".

Los detalles de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

Fede Bal no tiene la mejor fama de fiel, es por eso que Ángel de Brito, al consultarle a Yanina si el motivo de separación fue por una infidelidad, ella respondió: "Ya no son cuernos, no es fiesta en la pileta. Estaban en crisis hace tiempo, se ve que venía muy entretenido. Cuando ella se va a Capital él le dice a un amigo `no me dan los memes para decir la gente que me voy a garchar esta noche'. La fiesta del helicóptero fue tremenda".

Luego, detalló algunos de los mensajes que le llegaron a su teléfono de una fuente confidencial y dijo: "Hoy leí tantas cosas tremendas, cosas cínicas, él es cínico, vomitivo, feo, mucha famosa. Maneras, aparte de los chats habla de Sofia. Hay actrices, bailarinas, mucha bailarina. Chicas que van y vienen. En un día varias".

