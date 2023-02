Carmen Barbieri no se encuentra atravesando su mejor momento, luego de que su hijo, Fede Bal, haya quedado expuesto por las numerosas infidelidades que cometió a lo largo de su vida amorosa y, principalmente ahora, contra Sofía Aldrey. Carmen Barbieri se ausentó esta mañana en su programa y llamó la atención del público.

Mañanísima, donde conduce Carmen Barbieri, es uno de los programas que está cubriendo el escándalo de Fede Bal y los chats que comprometen a varias mujeres, una de ellas es Estefi Berardi, panelista del programa. A raíz de la angustia que Barbieri demostró al aire, los televidentes asociaron su ausencia con la polémica. "¿Dónde está Carmen? ¿Puedo preguntar?", apuntó Estefi Berardi.

Pampito, quien estuvo a cargo del programa junto a su compañera, miró desorientado a la producción y reiteró la pregunta de Estefi. "Ah, tuvo un viajecito", expresó Berardi mientras Pampito explicó que "Sí, tenía unas cuestiones privadas que solucionar. Seguramente, mañana ya vuelve".

En Intrusos publicaron más chats con Estefanía Berardi

"Pero está bien de salud. Aclaremos que no pasó nada". "Tenía unos trámites que realizar. Llevamos tranquilidad a las casas. Carmen está bien", dijo Estefi Berardi para transmitir calma a los televidentes. A pesar de mantener su profesionalismo, la madre del actor se vio fuertemente perjudicada por los conflictos amorosos que tuvo Fede Bal con Sofía Aldrey. La conductora se angustió y expresó que no entiende "por qué mi hijo no puede ser fiel".

Carmen Barbieri confesó que no quiere a Estefi Berardi como miembro de su familia

Luego de que estallara la polémica de la infidelidad de Federico Bal a Sofía Aldrey, Estefi Berardi fue señalada como una de las amantes del actor. Durante Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri, la madre de Bal apuntó contra la panelista y confesó que no la quiere como miembro de su familia. "Es muy brava. No quisiera tenerla de nuera", precisó.

OL.