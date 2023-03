La familia de Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano, rompió el silencio luego de su detención por presuntos delitos de trata de personas, corrupción de menores y abuso. Antes de ingresar a su casa, la hermana del productor habló con un periodista y expresó su tristeza por la situación. Sin embargo, no hizo más declaraciones y se retiró de inmediato.

“Mi hermano es inocente”, remarcó la mujer, para asi entrar en su casa.

Por su parte, en Intrusos dieron a conocer las presuntas declaraciones del propio Corazza: “Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Desconozco a las personas que me nombraron”.

“Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad. No se me ocurriría, por Dios”, habría asegurado Corazza.

Mientras tanto, el presunto jefe de la organización dedicada a la explotación sexual de menores, Francisco Rolando Angelotti, y uno de los supuestos integrantes de la banda, Raúl Ignacio Mermet, se negaron a declarar ante el juez y el fiscal que los indagaron por los delitos de asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores.

Jorge Rial lapidario con Luis Ventura, tras el caso de Marcelo Corazza

El enfrentamiento entre Jorge Rial y Luis Ventura data de hace casi una década, actualmente con la detención de Marcelo Corazza y ser procesado por corrupción de menos, la polémica se reaviva, ya que el conductor expresó su postura.

En su programa de C5N, Rial aprovechó para opinar y apuntar sin filtros contra Luis Ventura, aunque originalmente fue en Socios del Espectáculo en donde dieron a conocer las imágenes del periodista hablando: "De todas maneras, a mí sí me sorprende. Esta cosa suficiente de decir 'a mí no me sorprende porque me las sé todas'... A mí sí me sorprende mucho que Marcelo Corazza esté en esta situación".

Luego del clip de Jorge Rial hablando, Rodrigo Lussich expresó: "Rial es muy enfático, diciendo 'a mí sí me sorprende', porque en realidad le está contestando, sin nombrarlo, a Ventura. Que, un ratito antes, había salido en 'Intrusos' diciendo que a él no lo sorprendía la detención de Corazza", cerró analizando la postura de Rial en contra de Ventura.