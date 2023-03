Cuál es la acusación de Marcelo Corazza que involucra a Julieta Poggio

En las últimas horas salió a la luz que Marcelo Corazza tendría en su celular fotos de Julieta Poggio, hecho que fue desmentido por Georgina Barbarossa en su programa y desde la producción de Gran Hermano aseguraron que nunca tuvo acceso a la casa más famosa del país.

La situación que relató Julieta Poggio dentro del reality cuando aseguró que vio que alguien detrás de uno de los espejos le tomó una foto y luego de hacer contacto visual con ella le tiró un beso, no habría sido Marcelo Corazza ya que su función como productor no estaba relacionada a lo que pasaba dentro de la casa de Gran Hermano.

La mamá de Julieta se hizo eco de los rumores que la vinculaban a Marcelo Corazza y a través de su cuenta personal de Instagram compartió su descargo. "Nosotros estamos hablando con la producción y nos aseguran que este individuo no tuvo nunca acceso a la casa. Por supuesto que vamos a tomar medidas, recaudos y vamos a averiguar en caso de que así sea", dijo Pato Destefani.

"Vamos a esperar, a avergüar, ya estamos charlando con un abogado para que nos asesore. No vamos a hacer que esto opaque la felicidad de saber que Juli está donde quiere estar y que lo logró por sus propios medios y porque le puso muchas ganas y mucho amor", agregó la mamá de la finalista de Gran Hermano.

Para terminar, Pato mencionó: "Deseamos en primer lugar como familia que esto sea una total mentira, vamos a desear que esto no sea cierto y vamos a seguir apoyando a Juli en su sueño que ya queda muy poquito. Gracias por el amor y el apoyo".

A pesar de que Macelo Corazza se negó a declarar frente al juez, presentó en las últimas horas una exposición. De la misma salieron a la luz algunas de las frases que pudo escribir el detenido que está acusado de corrupción de menores.

"Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando el peor momento de mi vida, no puedo creer lo que está pasando. Desconozco a las personas que me nombraron", sentenció Corazza sobre los cargos que se le imputan.

Como si eso fuera poco, el productor de Gran Hermano se refirió a su entorno: "Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".

