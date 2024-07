El 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el sí en una emotiva boda celebrada en el Dok Haras de Pilar, para al menos 300 invitados. Si bien hasta el último momento los novios buscaron resguardar detalles del evento con un pedido a los presentes de no utilizar celulares durante el evento, algunas cuestiones se dieron a conocer el día posterior, como fueron los preparativos y elecciones de la novia. Cathy Fulop, la madre de la joven, fue la encargada de compartir en redes sociales cómo vivió el post boda.

La publicación de Cathy Fulop

Cumpliendo el pedido de su hija, Cathy Fulop no utilizó las redes sociales el gran día de la boda. Sin embargo, fue el domingo el momento en el que la actriz compartió algunas publicaciones respecto a su look y la emoción de su hija al momento de dar el sí, pero sin mostrar detallas de lo que fue la celebración. No obstante, a primeras horas de este lunes compartió un video de su autoría en el que mostraba su aspecto final, tras el evento.

En el corto clip muestra en detalle su brazo. Allí se puede observar restos de una serie de tatuajes temporales que estaban disponibles para la colocación durante la boda, todos ellos relacionados a la pareja, tanto imágenes de ellos como memes. Pero lo que llamó la atención fue la descripción que realizó. "Restos de ¿Qué pasó ayer?", introdujo en una clara referencia a la película estrenada en 2009, que narra las aventuras de un grupo de amigos que tras una despedida de solteros no recuerdan lo que hicieron e intenten reconstruir lo que habían realizado durante la noche.

Y Fulop agregó: "Fue un despelote. Por suerte, todos volvimos con los dientes completos". De esta forma, dejo en claro que vivieron una noche a pura diversión.

El look de Cathy Fulop para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

No fue hasta luego del evento que la actriz compartió los detalles del vestido que lució para el importante momento, aunque había adelantado que había elegido al diseñador Gino Bogani para que sea el encarado de confeccionar su vestuario. Finalmente, en las redes sociales mostró su atuendo. Se trató de un diseño en terciopelo azul largo con detalles en piedras bordadas, con mangas remontales, adecuadas para el frío de la noche. Los accesorios fueron joyas en perfecta combinación con los brillantes del vestido.

Respecto al peinado, la madre de la novia eligió llevar su larga cabellera con ondas rotas sobre el largo. El maquillaje fue en tonos oscuros con labios en tono nude.