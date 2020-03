La cruda reflexión de Celeste Cid ante el Coronavirus: "La naturaleza nos está hablando"

Sin duda desde hace varios años Celeste Cid se convirtió en una de las actrices más requeridas, queridas y populares de la Argentina. Madre de André -fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur- y de Antón a quien tuvo con Michel Noher, la actriz de "Separadas" éxito que suspendió sus grabaciones, decidió cumplir con la cuarentena y se encuentra refugiada en su casa con sus hijos.

En diálogo con CARAS, a raíz de la pandemia mundial ocasionada por el Coronavirus, la actriz reflexionó al respecto y contó como vive estos días difíciles para el país: "Estoy cumpliendo el distanciamiento social lo más posible. Sólo salgo a hacer compras llegada la necesidad o a la farmacia, también de ser necesario. El resto, en casa. Sin andar circulando ni de casa en casa, ni por las calles, ni lugares. Es momento de -por supuesto dentro de nuestras posibilidades, hasta que la medida de cuarentena sea dictada por el gobierno de modo general- tomarnos esta responsabilidad muy en serio", comenzó relatando y luego reflexionó.

"También siento que la naturaleza nos está hablando, todos a nuestras bases volviendo a repasar y repensar muchas cosas, entre ellas qué estamos haciendo con nuestro planeta, cómo vivimos pensando en nuestra economía (que por supuesto es muy importante, pero aquí está la pauta de que ante un hecho tan contundentemente no puede ser una prioridad en nuestras vidas de modo tan extremo: vivimos corriendo por nuestros trabajos que nos pide para ayer lo que había que entregar para mañana, y ni siquiera para darnos grandes lujos, si no para subsistir al día) todo se pone en juego aquí, la pirámide estaba dada vuelta, y ahora la naturaleza dice: cuidemos a nuestros abuelos, a nuestro sistema de salud, al que tenemos al lado, que es quien también nos constituye. Esta gran crisis mundial es para volvernos a plantear y limpiar la mirada de lo que realmente es Imporante".

Finalmente dijo estar muy atenta a todo lo relacionado a la información de los profesionales que se suministra en los medidas de comunicación: "Yo estoy muy atenta a este tema, te diría que como antes no me pasó con ninguna noticia .. Veo todo lo que corre por debajo y todo lo que tenemos que ordenarnos como sociedad para salir adelante", dijo y cerró contundente: "Claramente no se sigue igual después de esto".