Celeste Cid compartió en la tarde de este miércoles una serie de Historias de Instagram con el paso a paso de un nuevo tatuaje que decidió hacerse.

Se trató del nombre de su hijo más pequeño, Antón, fruto de la relación que mantuvo con Michel Noher.

Celeste Cid se tatuó el nombre de su hijo Antón en uno de sus pies.

Celeste Cid mostró primero que el pequeño de cinco años escribía su nombre en una hora. Luego compartió el momento en que se lo tatuaban y por último el resultado final. "Mi pie derecho por él mismo", escribió la actriz.

Anteriormente había contado que en el otro pie lleva el nombre de André, su hijo con Emmanuel Horvilleur.

El dibujo que recibió Celeste Cid de su hijo Antón para su cumpleaños

El 19 de enero pasado, en su cumpleaños, Celeste Cid escribió: “39, no entiendo cuando pasó todo. Y pasó de todo, y finalmente la vida se parece -más que mucho- a lo que siempre soñé, publicó la actriz.

Celeste Cid continuó: “No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz. Gracias a todas las personas con las que me crucé, de todas aprendí algo. Gracias a mí misma ... por, ante todo, siempre elegir creer y proteger a la niña que aún habita en mi” expresó feliz.

El dibujo que recibió Celeste Cid de su hijo Antón para su cumpleaños.



Para finalizar Celeste Cid un posdata y escribió: “pd: 12.03 mi hijo me muestra este dibujo y me dice “te lo hubiese dibujado en la arena del mar”; él no lo sabe ... pero a esa hora nací” y cerró con un emoji de un ángel.

Los mensajes con buenos deseos llegaron rápidamente tras el posteo de Celeste. Se pudo ver que Emmanuel Horvilleur, Natalia Antolín, Nicolás Riera, Dani La Chepi, Georgina Barbarossa, Julieta Cardinali, Branda Gandini, Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, Natalia Oreiro, entre otros, le desearon lo mejor.