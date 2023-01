Celeste Cid vivió un día de mucha nostalgia a 20 años del estreno de "Resistiré", la novela que marcó un hito en la televisión argentina y que tuvo momentos memorables, como la canción de Kevin Johanssen que se volvió una de las más escuchadas de la época.

"13 de enero de 2003, 20 años atrás, se estrenaba esto. Tenía 18 y estaba a 6 días de cumplir 19, el 19. Me acuerdo que en el horario del programa habían desaparecido los deliverys porque nadie quería perdérselo. Qué recuerdan de aquellos días?", escribió Celeste en su cuenta de Instagram junto a una foto de ella y Pablo Echarri, su pareja en la novela.

Luego, en sus historias de Instagram, la actriz habló de su icónico corte de pelo, uno que muchas personas trataron de copiar. "Les cuento que me lo cortaba con una maquinita de afeitar", detallo. "Quienes me conocen saben de mis raptos con el pelo. Me divertía mucho", recordó.

Celeste Cid reveló la adicción que dejó hace un año

Celeste Cid tuvo que atravesar varios obstáculos en su vida. Hoy, muchos de ellos quedaron en el pasado y disfruta de un momento de mucho amor. Sobre todo del de sus hijos: André y Antón.

"Un año sin pucho. Con voluntad, se puede todo.Y todo es literalmente todo. Que nadie te diga lo contrario", comenzó escribiendo la artista. Y continuó: "No es gratuito, claro. Llorás bastante al principio, tu pantalón preferido no te entra porque los 9kg que subiste fueron directo al c*lo, después te ordenás, volvés a entrenar, todo se empieza a acomodar y un día pasa, como todo pasa en la vida".