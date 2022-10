Celeste Cid reveló la adicción que dejó hace un año: "Lloré bastante"

Celeste Cid tuvo que atravesar varios obstáculos en su vida. Hoy, muchos de ellos quedaron en el pasado y disfruta de un momento de mucho amor. Sobre todo del de sus hijos: André y Antón.

Este miércoles 26 de octubre, la actriz celebró el primer aniversario de un gran logro. Contó en sus redes que se cumplían doce meses desde el día que dejó de fumar. También dijo que al principio fue muy difícil y tuvo sus consecuencias que, felizmente, ya pasaron.

"Un año sin pucho. Con voluntad, se puede todo.Y todo es literalmente todo. Que nadie te diga lo contrario", comenzó escribiendo la artista. Y continuó: "No es gratuito, claro. Llorás bastante al principio, tu pantalón preferido no te entra porque los 9kg que subiste fueron directo al c*lo, después te ordenás, volvés a entrenar, todo se empieza a acomodar y un día pasa, como todo pasa en la vida".



Luego, la ex de Michelle Noher señaló: "La sensación que queda no te la cambio por nada; un día la ansiedad se va, posiblemente porque antes la abrazaste.. necesitaba atención. La mirada es hacia adentro, siempre. Y en sociedades donde se valoran tanto los resultados, este mensaje va en pos de subrayar los procesos, que por lo general suceden en las sombras, en lo íntimo".

Celeste Cid.





Por último, Celeste Cid indicó: "Que no nos perdamos de vista, que nadie te haga creer que no podés".

Muchas de sus amigas actrices le dedicaron mensajes de felicitaciones y aliento. "Te amo y te aplaudo por el sacrificio", le dijo Marcela Kloosterboer. "Vos podes todo", le escribió Violeta Urtizberea. Y Natalia Oreiro dijo: "Bravo!!!" con tres emoticones de aplausos.

Celeste Cid y Natalia Oreiro.

Otro posteo de Celeste Cid que comentó Natalia Oreiro

Meses atrás, Celeste Cid estuvo grabando la segunda temporada de “Planners”, la serie de Star+ basada en la vida de la organizadora de eventos Bárbara Diez y fue en ese contexto que compartió una publicación que hizo reaccionar a Natalia Oreiro​.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una seguidilla de postales de las grabaciones y expresó: "Secuencias de un rodaje; noches, textos, marcas en el piso, termos, mates, calzados varios, libros, músicas, risas, asombros ante desconciertos y esperas renacentistas. Un rodaje es un romance con el Tiempo".

Para sorpresa de muchos, fue Natalia Oreiro​ quien reaccionó en la publicación de Celeste Cid y comentó: "Que ganas de verte", junto a un emoji de un corazón, de una carita enamorada y de dos manos levantadas. De esa forma, la artista manifestó su admiración hacia su colega.

Por su parte, Natalia Oreiro también estuvo enfocada en su nuevo proyecto de ficción donde se puso nada más ni nada menos que en la piel de Evita para "Santa Evita", la miniserie de Star+.