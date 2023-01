En pleno aniversario de su primer año juntos y tras un compromiso secreto en México, con CARAS de testigo, Celeste Muriega y Christian pasarán por el altar. El gran día, según confirmó la dupla que se conoció en “Sex: Viví tu experiencia”, será a fines del 2023 o principios del año próximo. “La planificación es siempre en el aquí y ahora. Cuando uno siente algo, lo tiene que hacer”, agregaba Sancho en entrevista con CARAS.

Sobre los detalles del casamiento que los unirá en matrimonio, la pareja coincidió en que será una boda tradicional. Ese es el principal deseo de la bailarina, que ya se imagina la emoción de su futuro marido en el altar. “Él es muy emocional y me lo imagino llorisqueando”, admitió ella.

Celeste Muriega y Christian Sancho disfrutaron del caribe mexicano.

Respecto a la cantidad de invitados, la dupla confirmó que podrá tratarse de una boda tanto grande como pequeña, pero que la esencia no estará puesta ahí. “Lo importante es la ceremonia. Lo que sentimos y para dónde queremos ir que es para el mismo lado”, aseguró Muriega y Christian se explayó: “No hace falta que sea una boda extremadamente grande o chica. Es un festejo para todos, con la vida, con la persona que amas y con uno mismo. Nunca me imaginé el momento de pasar por la iglesia, pero es algo que se da, que sucede. Y ante esto, me nace hacerlo”.

Christian Sancho.

Sobre quienes serán testigos de este día feliz que los unirá en matrimonio, ambos coincidieron: “Rodeados de la gente que más queremos. No podemos pedir más”. Lo que sí es seguro, es que la despedida de soltero mixta tendrá cita en el escenario de “Sex”, el mismo lugar donde empezó su historia de amor. “Nos encantaría que sea en función”, cerraron.