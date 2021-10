A casi dos meses del confuso episodio que Chano Moreno Charpentier protagonizó con la policía en Exaltación de la Cruz, el cantante habló por primera vez a la salida de la Fiscalía de Campana. En las últimas horas, mientras pasa sus días en un centro de rehabilitación, el artista utilizó Twitter para hablar con sus seguidores y compartió el plato que les cocinó a sus compañeros.

Chano compartió la receta que les cocinó a sus compañeros de rehabilitación

Chano comenzó la conversación con sus fanáticos al publicar un tweet diciendo “Hola ustedes”. Sus miles de seguidores comenzaron a escribirle mensajes de aliento y apoyo, y preguntándole sobre su estado anímico. “Re bien. Recién tuve grupo, pude hablar. Desahogarme. Trabajar mis límites, algunos miedos y vínculos tóxicos que no me suman ni ahí” aseguró el artista.

Parece que el cantante decidió agasajar a sus compañeros de la cínica cocinándoles ñoquis el ultimo 29 de septiembre. “Tuve que secar los platos y al mediodía hice ñoquis para todos mis compañeros, un compa me enseñó” comentó Charpentier sobre su almuerzo con sus 20 compañeros, a quienes se refirió como “los psicólogos”.

“Les dejo mil besos” cerró el cantante en la conversación con sus fanáticos. A casi dos meses de sufrir un brote psicótico, Chano Moreno Charpentier está preparándose para su próxima presentación en un escenario. Ante un público limitado, el artista cantará canciones de Tan Biónica y sus últimos temas como solista.

“Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco” comentó el ex Tan Biónica ante la prensa, la semana pasada al salir de la Fiscalía.

Chano recibió en el sanatorio, la visita de su hermano Bambi:

Santiago "Chano" Moreno Charpentier sufrió un brote psicótico cuando un policía le disparó en un confuso episodio. Con consecuencias gravísimas en su salud, el ex líder de Tan Biónica se recuperó en una sala del sanatorio, Otamendi.

El artista recibió la visita de su hermano Bambi quien luego de compartir unas horas con Chano, inmortalizó el momento con un artística instantánea y que luego publicó en su feed de Instagram.

Vale recordar que Chano tuvo que ser operado de urgencia tras ser baleado por un efectivo de la policía bonaerense, en su casa de Exaltación de la Cruz, cuando se habría producido un brote psicótico, por lo que su familia tuvo que pedir ayuda a las fuerzas policiales. Ahora, el efectivo quien con el balazo hirió gravemente al músico en el abdomen, afectando su bazo y su riñón, ahora está en manos de la justicia.

