Salió a la luz qué le gritó Chano, desde el piso, al policía que le disparó

Según declaraciones de testigos de la casa del country donde fue baleado Chano Charpentier se supo que le grito, desesperado y desde el piso, el músico al policía que le efectuó el disparo. Lo amenazó y lo cuestionó. El ex Tan Biónica le dijo al efectivo, tras haber caído por el disparo, “te voy a matar, ¿por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda”.

La información salió a la luz tras las declaraciones de los oficiales Vanesa Flores y Mariano Giaccio ante el fiscal Martín Zocca quien lleva la causa. Los policías acompañaron a Amendolara a la casa en el country de Exaltación de la Cruz, por pedido del psiquiatra de OSDE Gonzalo Caligiuri, y fueron quienes llamaron de urgencia a la ambulancia que trasladó al músico al Sanatorio Otamendi en grave estado, informa eltrecetv.com.ar

Esta semana declararán Marina y Esteban Charpentier, madre y tío de Chano, quienes serán convocados por la fiscalía. El episodio en el que el músico fue baleado ocurrió la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, cuando, a pedido de su madre, llegó un equipo médico con intenciones de internar a Chano, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Ante esto el Chano se habría violentado, primero atacó a su madre y aparentemente quiso apuñalar con un cuchillo aserrado de cortar pan a al policía, que le disparó. El músico, que por el balazo resultó afectado en uno de sus riñones, el páncreas y el bazo, está internado hace una semana en el sanatorio Otamendi.

Ya transcurrió una semana desde que Santiago "Chano" Moreno Charpentier, permanece internado en el Sanatorio Otamendi tras haber sufrido un balazo por parte de la policía que acudió a su hogar para intentar contenerlo en una alteración del músico, víctima de la adicción a las drogas.

Marina, su madre, quien presenció todo el episodio y está junto a su hijo desde el primer día, ayer se mostró optimista "Ambos estamos mejor. Gracias, salió el sol", aseguró a la agencia de noticias Telam.

Desesperada por la situación que atraviesa su hijo desde hace muchos años, con un gran alivio dijo: "Está mejor y hablando" y agregó que lo nota muy sensible.

Agradecida por las innumerables muestras de apoyo al líder de Tan Biónica, Marina aseguró: "Le llegó la energía y el amor de un montón de personas".

Vale recordar que Chano, de 39 años, perdió el bazo, un riñón y parte del páncreas luego de que un policía le disparara alegando defensa propia. Según la versión policial, el artista se habría avalanzado hacia el efectivo con intenciones de atacarlo aunque eso está siendo investigado por la Justicia.

