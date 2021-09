Chano Moreno Charpentier habló tras el confuso episodio con la policía: "Me estoy recuperando y desintoxicando"

Chano Moreno Charpentier reapareció después de ser el protagonista de un confuso episodio con la policía en su casa de Exaltación de la Cruz. Allí el músico recibió un tiro en el abdomen por parte de un oficial. A raíz del violento momento, el artista estuvo internado en terapia intensiva. Después de casi dos meses del momento, el cantante habló por primera vez.

“Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco”, aseguró a la salida de la Fiscalía de Campana, donde investigan el violento episodio que protagonizó en su casa de Exaltación de la Cruz.

Consultado por los periodistas sobre aquella violenta noche, Chano afirmó: “No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock tal vez para protegerme de lo que había pasado”.

“Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación, y por una tocada de fondo más en mi vida y espero que sea la última”, confesó.

Además, Chano aseguró cómo está sobrellevada la rehabilitación: “Estoy en una comunidad terapéutica, me levanto muy temprano, trabajando mucho mis límites, hago grupos, compongo, mucha educación sentimental y emocional. Fundamentalmente, trabajando mis límites. Estoy haciendo un poco de música”.

“Quería agradecerle a la gente que me hizo llegar su amor. No tengo contacto con el mundo exterior, leo un poco el diario, pero si hay una noticia mía la recortan. No voy a tener suficiente tiempo para agradecer a toda la gente”, cerró Chano.