Charlotte Caniggia se encuentra en estos momentos en Marbella, España, ciudad donde reside su mamá, Mariana Nannis. Desde este lugar del mundo, la showgirl habló con sus seguidores de Instagram y aceptó responder algunas preguntas de temas muy personales.

La exparticipante de El Hotel de los Famosos se sinceró y sin ningún tipo de filtro, fiel a su estilo contó cómo está hoy por hoy su vínculo y relación con sus papás. Charlotte Caniggia no tuvo reparo en contar la verdad en un día donde estuvo motivada a hablar de ella.

Charlotte Caniggia se sinceró sobre la relación con sus papás: "Cuando se separaron me dieron la espalda".

Un seguidor le consultó a la modelo sobre la relación y el vínculo que tiene con su mamá Mariana Nannis y su papá Claudio Caniggia y la respuesta fue al hueso: "No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron me dieron la espalda ambos. Solo me hablan para buscarme pelea o me hablan mal", contó la famosa.

Pero su respuesta continúo: "No me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa, pero si lo pase muy mal y estuve muy triste con esa situación", enfatizó la modelo.

Un poco más profunda, Charlotte respondió a la pregunta, un tanto filosófica, si estaba conforme con su vida: "Sí, estoy conforme. Solo que a veces me gustaría tener padres presentes, cosa que no tengo ni les interesa estar presente a ninguno de los dos".

Charlotte Caniggia remarcó quién es su única familia

En este ping pong de preguntas de Instagram, la famosa modelo aclaró que su única familia es Alex Caniggia, su hermano mayor. "Mi única familia es mi hermano Alex y gracias a Dios que lo tengo. Estamos solitos, pero somos muy unidos y eso es verdaderamente maravilloso".

Los fans de Charlotte Caniggia aprovecharon y le consultarle sobre si estaba o no feliz con su futuro sobrino, el primogénito de Alex Caniggia y Melody Luz. "Estoy muy, muy, muy feliz que voy a ser tía", concluyó la modelo.