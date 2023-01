El Hotel de los Famosos, tuvo un éxito rotundo en su primer temporada, y tuvo como ganador a Alex Caniggia "el emperador", quien ganó su primer reality show. El programa sacó una segunda temporada y entre ellos se encuentra la hermana de el campeón, su melliza Charlotte Caniggia, quien en las ultimas horas dio una nota donde habló de mas y reveló información de su paso por el programa y de algunos de sus participantes.

En una nota para el programa LAM, que se trasmite en la señal de América dijo: "A mi me fue bien en el hotel. Entré y estuve una semanita", dijo la futura tía del bebé que están esperando Melody Luz y su mellizo Alex Caniggia.

Charlotte y su corta presencia en el Hotel de los Famosos 2

"No, pero para. Entré, volví a entrar. Volví a entrar al repechaje. El hotel me encanta. Muy bueno, muchas peleas. Pampita muy linda. Me costaban las pruebas, pero hice todas", dijo Charlotte en la nota que dio para LAM hablando sobre su paso por el hotel.

Charlotte como gerente en el hotel

"Me voy de viaje, olvidate, a países que no conozco, China o lugares raros. No siento presión porque Alex es el ganador de la primera temporada", dijo Charlotte meses atrás, donde contó que haría con el premio de 15 millones de pesos.

Charlotte Caniggia, la primer gerente de El Hotel de los Famosos 2

Además, agregó: "No, pero ganó él y es como que todos esperan que yo sea como ‘el emperador’ cosa que dudo. Lo pensé un poquito porque no me gusta mucho convivir con gente, hablé con Alex, me dio muchos consejos. Me gusta correr, me gusta el deporte, también limpiar, así que en eso iré bien; no me gusta cocinar".

Para finalizar confenso que sintió cuando ganó Alex: "Tengo mucha alegría, estoy muy contenta. Tantos días, semanas, meses, pasándola bien, mal, con sudor, sangre, rencor… Fue una experiencia única, inigualable, que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality me cambió la vida, soy otra persona".