Emilia Mernes no solo se destaca por su música, sino que tiene un gran estilo en la moda que impone al mismo tiempo que saca sus mejores canciones. La cantante volvió a traer la moda de los 2000, donde se destacaban los tonos metálicos o brillantes, las botas y el tiro bajo. Ella decidió mantenerlo para su día a día, y vuelve a demostrar que las tendencias no pasan de moda. En sus vacaciones en Miami, lució un inédito look que enamoró a todos sus seguidores.

Emilia Mernes

Chica de los 2000: la tendencia que no pasa de moda, según Emilia Mernes

Las últimas semanas de Emilia Mernes estuvieron llenas de música, amor y amistad. La cantante viajó hasta Miami, donde pudo disfrutar de la playa con Duki, su novio, y de sus amigos. En su cuenta de Instagram, compartió hermosas imágenes del momento, que llegaron a los miles de comentarios. Muchos destacaron los outfit que la cantante eligió, mientras que otros se emocionaron porque estaba en su mejor momento de la carrera musical.

Emilia Mernes y Duki

Seguido a esto, anunció una nueva colaboración con la cantante Luisa Sonza. Ambas mujeres presentarán "Bunda", un nuevo single, donde también impusieron nueva moda. Con estilos minimalistas, ambas le dieron espacio a las plumas, el total black y el animal print. Si bien los seguidores destacaron el look, no pudieron olvidar el increíble atuendo que lució para sus días en las calles estadounidenses, donde demostró que algunas tendencias no pasan de moda.

Emilia Mernes y Luisa Sonza

En uno de sus últimos posteos, la joven se mostró en cuerpo completo, con un look veraniego, pero con los colores del invierno. Un tapado de jean cubría un corset de color blanco. El mismo tenía escote en V y dos lazos que le caían a los costados del ombligo. Como la moda de los 2000, volvió a traer la pollera tiro bajo, con terminación irregular y textura. Finalmente, los accesorios cerraron perfecto y trajeron el boho chic de la época. Unas botas altas serrano, color chocolate, combinaba con una minibag a tono, para terminar con los clásicos anteojos de sol.

El look boho chic de los 2000 de Emilia Mernes

Emilia Mernes volvió a ser tendencia en redes sociales por su gran estilo de moda. La cantante no dudó en mostrar su pasión fashionista, en unas vacaciones previas al trabajo musical que se acerca. Sus seguidores la llenaron de mensajes de halagos, y la felicitaron por todos sus logros. Sin dudarlo, la cantante está acompañada por sus fanáticos, y por todos los amigos que la vida le fue dejando, al igual que la misma moda le presentó.

