Este año, la polémica separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtió en una especie de novela que trajo a personajes del pasado. Si bien confirmaron la ruptura este año, es de público conocimiento que los conflictos entre los papás de Francesca e Isabella comenzaron hace algunos años, cuando al futbolista se lo encontró in fraganti con la China Suárez.

Las señales de la China Suárez y Mauro Icardi indicarían que están juntos.

Sin embargo, entre denuncias judiciales, peleas en público y el nuevo romance confirmado de Wanda con L-Gante, parecía que la figura de la actriz ya había quedado en el pasado. No obstante la China volvió a formar parte de la polémica, y desde el encuentro en Gardiner donde todos se cruzaron sin querer hacerlo, parecería que la ex de Benjamín Vicuña y el delantero del Galatasaray no se separaron más.

La foto de la China Suárez en el mismo flotador que las hijas de Mauro Icardi.

En distintos medios de comunicación, Wanda declaró que Icardi había dormido con la China noches previas a ir a declarar en el medio del conflicto judicial en el que se enfrentan la expareja. De todos modos, no había nada confirmado, sobre todo por los chats filtrados por Wanda donde deja entrever que la opinión de Icardi sobre la actriz no sería muy positiva.

La foto de la China Suárez en los mismos pisos de Mauro Icardi

De todos modos, parece que los involucrados en el posible romance de a poco quieren dejar de esconderse, y después de días de mostrar señales en las redes, donde la ex de Rusherking comparte fotos con los mismos fondos de la casa del futbolista, se filtró una foto que demostraría que la familia ensamblada entre Isabella, Francesca, Amancio, Magnolia, Rufina y los “enamorados”, está más viva que nunca.

La foto que demostraría la familia ensamblada de La China Suárez con Mauro Icardi y las hijas de Wanda Nara

En este sentido, la panelista de espectáculos, Estefi Berardi compartió una foto en su cuenta de X donde se ve a la China Suárez comprando en un supermercado junto a la que podría ser la hija de Mauro Icardi y Wanda Nara. “Familia ensamblada. La China de compras con sus hijos y las de Mauro. Él las esperó arriba del auto”, escribió Berardi, confirmando así la relación entre ambos.

La foto que filtró Estefi Berardi de la China Suárez con la hija de Mauro Icardi

Además, la especialista en chimentos confirmó en el programa de Mañanisima de este lunes 30 de diciembre, que le quisieron vender una foto de Mauro Icardi y la China Suárez juntos en la pileta, aunque lo informó sin revelar el nombre de su fuente. De esta manera, con esta supuesta postal, quedaría confirmado el romance que tanto escándalo causó en el pasado.

También, Berardi confirmó en el programa que “están de novios”: “Estuvieron el fin de semana juntos comprando regalos también, se los vio. Chicos, Mauro y la China están de novios”. “Ya hubo presentación oficial, ya se conocen los hijos en común. No es la primera vez que la pasan juntos. Sus hijas también ya han ido a la casa de la China Suárez y compartieron momentos todos juntos”, detalló.

VFT