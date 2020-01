VIDEO | Los secretos de belleza de la China Suárez para cuidar su piel

Sin dudas la China Suárez es una de las mujeres más hermosas de la Argentina. Dueña de una cara preciosa, la actriz reveló los secretos de belleza para cuidar su piel y reveló que de joven se ocultaba en el maquillaje.

A través de las stories de Instagram, la China se mostró muy contenta después de un tratamiento y luego, en otro clip mostró parte del cuidado que ella misma mantiene desde su casa con masajes faciales. “Estoy feliz. Ignoren mi pelo, que estoy un poco despeinada, pero siento que rejuvenecí”, comentó la actriz luego de someterse al tratamiento.

“Cuando era más chica, me alimentaba mal. Me salían granos y los tapaba con maquillaje en vez de solucionar el problema de fondo. Me insolaba, no tomaba agua. No hay nada mejor que tener bien y sana la piel y estar sin maquillaje”, reveló.