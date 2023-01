Christian Sancho y Celeste Muriega celebran este domingo su primer aniversario de pareja. Y, como habían anunciado en sus redes previamente, quisieron celebrarlo en el lugar donde se conocieron: la obra de teatro Sex. "Mañana cumplimos nuestro primer aniversario y queremos festejarlo junto a vos, y para eso te esperamos este domingo", escribió el actor en un posteo.

Sin embargo, no sabía que su novia le había preparado una sorpresa para disfrutar juntos arriba del escenario.

"Regalito de aniversario para sanchi", escribió Celeste Muriega en sus redes junto a un video del momento en que sorprendió a su pareja.

Allí contó: "Él pensaba que ibamos a posar para una foto, hasta que su regalito de aniversario apareció en una pantalla gigante". La influencer se refería a un video que tenía de fondo una foto de ellos desnudos en la playa.

"Y metió llanto. Te amo", escribió por último.

Celeste Muriega y Christian Sancho anunciaron que se casan

En mayo pasado, Celeste Muriega y Christian Sancho anunciaron que se casan.

La pareja se conoció durante el verano tras compartir elenco en la obra Sex, y ahora están listos para dar el siguiente paso. En una entrevista con Intrusos, la dupla reveló la feliz noticia.

Celeste Muriega y Christian Sancho.

"Me dijo ¿Te casarías conmigo? Yo obviamente, sin dudarlo, dije que sí", contó Celeste Muriega. "¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?", fue la consulta que inmediatamente le hizo al actor tras la propuesta. "A mí me encantaría casarme con vos", le dijo Christian Sancho sin dudarlo.

La pareja, que ya está conviviendo, planea casarse en 2023 y que previo a eso harán una fiesta de compromiso con familia y amigos de cara al gran día.